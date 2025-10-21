Il mistero delle anguille di Leonardo

Prosegue il programma del festival "PesaroPoesia25" che dal prossimo anno sarà dedicato al collega Paolo Angeletti, figura di spicco del giornalismo di cultura marchigiano, scomparso prematuramente dieci anni fa. L’iniziativa, a cura di Viviana Bucci, si svolge a Casa Bucci, il laboratorio di ceramica dove lavorano Viviana, figlia del celebre Franco Bucci, e il figlio di lei, Tommaso. Questa volta tuttavia ci si incontrerà per un evento speciale alla Libreria Il Catalogo (via Castelfidardo 58/60, oggi alle 18). Nella libreria di Giovanni Trengia e Alessandra Mondini verrà presentato il libro di Luigi Ballerini (foto) "Le anguille di Leonardo", Marsilio editore. Introduce Viviana Bucci, dialogano con l’autore Marco Tonelli, critico d’arte, e Matteo Morea, traduttore.

Perché, nel Cenacolo, Leonardo ha dipinto dei piatti di anguille, cibo proibito dalle leggi suntuarie ebraiche? Alla curiosità di scoprire perché un artista tanto attento ai dettagli abbia compiuto una scelta simile, l’autore risponde invitando il lettore a un viaggio ricco di sorprese che ha come punto di partenza la riscoperta e la legittimazione del piacere operata dagli umanisti fiorentini nel Quattrocento sulla base di rigorose letture dei classici: la gola, capostipite dei sette vizi capitali, diventa un’occasione propizia per rendere grazie a Dio. Considerazioni gastronomiche, aneddoti divertenti, rilievi conviviali, indagini sociali, frammenti di storia della chiesa si intrecciano nel volume con la tormentata storia del Cenacolo leonardiano, di cui si narrano la lunga gestazione, i numerosi tentativi di restauro, le visite illustri, le catastrofi. Per l’occasione, sarà esposto il Piatto per la Poesia di Luigi Ballerini e Eliseo Mattiacci, inedito, realizzato da Franco Bucci e Gianni Sassi per l’omonima collana nel 1994.

ma.ri.to.