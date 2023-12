Il mistero di Ottaviano degli Ubaldini

"Ottaviano degli Ubaldini, chi era davvero?". E’ questo il tema della giornata di domani a Palazzo Passionei, a Urbino (via Valerio 9) con l’Università di Urbino che celebrerà una giornata di approfondimenti organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici.

Chi era Ottaviano? Il rampollo di uno dei casati, gli Ubaldini, più in vista della contea di Urbino (poi ducato) e, in generale, dell’Italia centrale. Il personaggio nacque nell’anno 1423, a Gubbio, figlio di Bernardino Ubaldini e di Aura di Montefeltro. Quest’ultima era figlia del conte di Urbino, Guidantonio di Montefeltro. Curiosità vuole che Ottaviano nasca un anno dopo Federico di Montefeltro, figlio di Guidantonio. Federico e Ottaviano amici, figli di compagni d’arme (Guidantonio e Bernardino disponevano di un esercito di mercenari) ressero il ducato di Urbino per decenni. Si è sempre detto "il braccio" (Federico) e "la mente" (Ottaviano).

Il primo intervento a palinsesto (ore 15), che sarà tenuto dall’organizzatore della giornata, il prof Tommaso di Carpegna Falconieri (Università di Urbino), è dirompente nel titolo: "I due fratelli Federico e Ottaviano". Fratelli? Ad Apecchio, sede del castello ubaldiniano della Carda, sono decenni che si sostiene che il duca di Urbino, Federico, fosse fratello di sangue di Ottaviano. L’ipotesi è quella che vedrebbe Guidantonio di Montefeltro un po’ in là con gli anni e senza eredi maschi, essere preso da un attacco di panico. In caso di assenza di progenie la contea sarebbe rientrata nelle mani della Santa Sede e assegnata a un nuovo vicario. Guidantonio avrebbe chiesto a sua figlia Aura, e a suo genero Bernardino, di tenere nascosta la prima gravidanza. Aura, in segreto, avrebbe partorito un maschietto, Federico. Il "nonno" Guidantonio lo avrebbe fatto passare come proprio figlio illegittimo. In quel modo la contea era salva. Questa, invece, la versione ufficiale di casa Montefeltro: "Guidantonio ebbe Federico da una concubina sconosciuta". Dunque il grande duca di Urbino, Federico, sarebbe un Ubaldini per parte maschile e un Montefeltro per parte femminile e, inoltre, fratello maggiore di Ottaviano. Una bomba che non è mai deflagrata al centro del ducato, perché disinnescata dalla versione che i Montefeltro scelsero di diramare. I due "fratelli" ressero il ducato. Ottaviano, nell’ombra, avrebbe intessuto rapporti, avvicinato intellettuali alla corte, gestito la "cosa pubblica urbinate". Poi? La damnatio memoriae. Alla morte di Ottaviano (peraltro "mago e alchimista" una sorta di conte di Cagliostro d’altri tempi) la sua figura sarebbe stata oggetto di una violenta censura, per cadere nel dimenticatoio. Ma perché? Non mancate… Questo il programma, a partire dalle ore 15: Tommaso di Carpegna: “I due fratelli Federico e Ottaviano“; F. Bottacin, Università di Urbino: “Arte, mesura, aer et desegno, manera, prospectiva et naturale“: le passioni artistiche di Ottaviano; L. Bravi, Università di Chieti, Accademia Raffaello: “Le carte Ubaldini nell’Accademia Raffaello“; Leonello Bei, Amici della Storia di Apecchio: “Nuovi indizi sulla morte e sepoltura di Ottaviano Ubaldini“; M. Peruzzi, Università di Urbino: “Octavianus meus ad te scribet latius“. Ottaviano Ubaldini e la biblioteca ducale di Urbino; M. Brüggen Israëls, University of Amsterdam: “I luoghi di Ottaviano Ubaldini nel Palazzo Ducale di Urbino“; A. Bertuzzi, Sapienza Università di Roma: “La cultura ermetica presso le corti rinascimentali italiane“. Si potrà partecipare all’evento in presenza oppure in streaming sul canale YouTube dell’Università di Urbino: www.uniurb.itlive.