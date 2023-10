Il mitico ’Dancing Florida’ risorge in miniatura

di Tiziana Petrelli

Nei sotterranei del palazzo Gabrielli all’angolo tra via Montevecchio e vicolo Alavolini, è conservato un gioiellino dell’artigianato fanese che riproduce in scala uno dei locali che hanno fatto la storia della nostra città. Il Florida. E’ un plastico, interamente realizzato a mano, lungo 106 centimetri e largo 63, che nel suo punto più alto (quello in cui viene riprodotta l’insegna a caratteri luminosi) arriva a 33 centimetri. Antonio Biagiotti (che tutti conoscono come Dodo) lo conserva gelosamente nel sottoscala del suo negozio di abbigliamento Been coperto da un telo di plastica, per ripararlo dalla polvere che vi si posa da circa 20 anni, ovvero da quando lui e i suoi fratelli l’hanno trovato dimenticato nella soffitta della casa paterna, la casa di Enzo Biagiotti, l’imprenditore fanese a cui si deve la nascita nel 1947 del ‘Dancing Florida’. "Lo vorremmo donare alla città di Fano perché lo esponga - dice Dodo Biagiotti a nome degli eredi di Enzo - perché lo riteniamo di tutti i fanesi. E’ un peccato che stia qui a prendere la polvere. Merita di essere esposto in una teca all’interno della Memo".

La storia del Florida ha trovato imperitura memoria nel libro ‘C’era una volta il Florida’ scritto dal compianto Rodolfo Colarizi. Ma anche quella del plastico che Enzo Biagiotti commissionò nei primi anni 50 merita di essere raccontata. "Noi lo abbiamo ritrovato liberando la soffitta - racconta Dodo Biagiotti -. Nessuno di noi ne conosceva l’esistenza. Tantomeno potevamo dargli un valore. Così ho finito per prenderlo io, pensando che prima o poi mi sarebbe tornato utile. E infatti così è stato". Biagiotti lo ha utilizzato in negozio, per fare una delle sue vetrine artistiche. Ed è solo grazie a questa circostanza che la storia di quel plastico è venuta alla luce. "L’avevo messo in vetrina - prosegue Dodo - ed io ero lì fuori, sulla porta, che fumavo una sigaretta. Arriva una signora vestita tutta di nero. Si ferma e guardandolo sospira ad alta voce: ‘quanti ricordi’. Pensando che fosse una vecchia cliente di papà, glielo chiedo e lei mi risponde: ‘no, non è per quello. Questo plastico lo ha fatto il mio compianto marito Rino, uno dei fratelli Filippini, quelli che avevano la barbieria di fianco al Centrale. Lo ha aiutato anche mio figlio, che ha messo su tutte le lucine….’. Assurdo scoprirlo così. Perché dopo il ritrovamento avevo chiesto a tutti gli artisti di Fano, se sapessero chi potesse averlo realizzato. Nessuno sapeva niente. E’ stato un bellissimo colpo di fortuna".

Nel plastico, il Dancing Florida si mostra identico alle foto che si possono ammirare nel libro di Colarizi. Con le sue piante, i lampioni, gli ombrelloni con le pubblicità delle bevande degli anni 50, i tavoli, le sedie, le costruzioni originali e la pista da ballo. Là dove prima c’era un campo di cavolfiori. "Mio padre, soprannominato Gigiòn, un giorno si sentì proporre dal sor Giulio (Solazzi, ndr), un’iniziativa stimolante: ‘perché non valorizzi quel mio campo di cavoli che fa da cornice ai campi da tennis in zona lido?’ E mio padre lo trasformò in una sala da ballo a cielo aperto contornata dagli alberi".