Il Moie fa lo scherzetto al Vismara. Villa San Martino doma il Gabicce

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli (41’ s.t. Amati), Harrach (12’ s.t. Morani), Palazzi, Del Pivo, Pistola, Letizi, Montanari, Gaudenzi, Carnaroli (12’ s.t. Mazzari). All. Fulgini

MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Serantoni (30’s.t. Cameruccio), Carboni, Balducci, Marini, Nardone (17’ s.t. Sassaroli), Mosca (20’ s.t. Costantini), Pieralisi, Gueye (45’ s.t. Bacelli), Pierpaoli (34’ s.t. Nacciarriti). All. Rossi

Arbitro: Cesca di Macerata

Rete: 32’ p.t. Mosca

Il Vismara cede di misura contro il Moie. Prima parte di gara con il Vismara che sbaglia l’approccio, permettendo agli ospiti di comandare il gioco e farsi più pericolosi in avanti. Al 32’ arriva il vantaggio ospite con Mosca che tira da fuori area e la palla colpendo un difensore s’impenna entrando sotto l’incrocio dei pali. Ripresa, con i pesaresi subito in avanti ed il subentrato Mazzari in due facili occasioni mette al lato di poco. Vicino alla mezz’ora ci prova ancora Mazzari con un tiro deviato da un difensore e poi Del Pivo, ma Panfoli non si lascia sorprendere. Al 42’ Mazzari entra in area palla al piede e calcia in modo deciso, ma ancora Panfoli si mostra reattivo deviando in angolo. Il Vismara ha provato in tutti i modi a riaprire la partita, attaccando costantemente, ma il Moie è apparso concreto e cinico, riuscendo a portare a casa i tre punti.