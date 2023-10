Il monastero per la terza volta in Consiglio

Torna domani, per la terza volta, in consiglio comunale la variante per il monastero dei frati trappisti sulle colline di Monte Giove-Prelato. La Lupus in Fabula non perde occasione per richiamare in causa Papa Francesco e l’Enciclica Laudato Sì. "Chissà come la pensano i frati Trappisti di Frattocchie – commentano – rispetto al riscaldamento climatico e alla perdita di biodiversità e se rientrano anch’essi tra i negazionisti o gli scettici. Di certo non sono preoccupati per il consumo di suolo e la conservazione del paesaggio storicizzato se vogliono per forza costruire un nuovo monastero di 2400 metri quadrati e 9500 metri cubi su una collina coperta da vincoli (idrogeologico, paesistico, di dorsale, di versante, area di interesse archeologico), al cui apice c’è già un monastero semivuoto capace di accoglierli tutti". La Lupus pone l’accento "sul privilegio che la giunta Seri ha deciso di riservargli, concedendo solo a loro di costruire un casermone in un luogo in cui ad altri cittadini non è giustamente concesso neppure di spostare un mattone. A sostegno della variante ne abbiano sentite di belle: aumenterà il silenzio e la spiritualità, saranno coltivati dei terreni altrimenti lasciati al degrado, sarà una straordinaria opportunità per il turismo religioso. A queste considerazioni rispondiamo che per ottenere più silenzio basterebbe abbassare la classificazione acustica della zona e fare i controlli, che la spiritualità non cresce in proporzione ai metri cubi dei luoghi di culto, che i terreni erano coltivati anche prima che i frati li acquistassero". E ancora: "Pretestuose sono le argomentazioni del vicesindaco Fanesi che dice che il nuovo monastero sarà edificato sui resti di un luogo di culto del XI secolo, come se ciò fosse una giustificazione. Piuttosto ci dica perché la notizia del rinvenimento di fosse nella roccia arenaria per la conservazione di derrate alimentari l’ha data un anno e mezzo dopo i lavori di scavo (ancora visibili da Google Earth)".

an. mar.