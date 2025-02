Il mondo del motociclismo in lutto. E’ morto il meccanico Luca Basili

E’ morto Luca Basili, 57 anni, uno dei meccanici storici e più apprezzati della città. Basili è scomparso improvvisamente, vinto da una malattia alla quale non si è mai arreso e che ha affrontato con grande fiducia e coraggio. Dalla Ktm alla Piaggio, i motociclisti vedevano in Luca una persona affidabile e competente e soprattutto sempre disponibile a risolvere ogni problema. Una notizia che ha suscitato vasto cordoglio in città, tra coloro, e sono tanti, che hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane e professionali di Luca. Gli amici lo ricordano così: "Era un meccanico di motocicli molto appassionato del suo lavoro ed affidabile, un uomo fantastico sempre pronto ad aiutare il prossimo, una persona genuina, solare, sempre con il sorriso, un combattente. Molto dedito alla sua famiglia, cresciuto nella parrocchia di Loreto, era molto conosciuto e apprezzato a Pesaro proprio per il suo lavoro nel mondo dei motori".

La famiglia, la sua grande passione: "Amava perdutamente sua figlia Rebecca di 23 anni, che da suo papà aveva ereditato proprio quello spirito guerriero per superare ogni difficoltà. Amava sua moglie Romina con la quale si era unito fin da ragazzino, la quale in questi tre mesi non lo ha mai lasciato solo per un attimo". Una persona che pensava al prossimo: "Sempre disponibile ad aiutare tutti – scrivono ancora gli amici – con tanta voglia di vivere per continuare ad essere orgoglioso di sua figlia, della famiglia e per dare una mano a chi poteva. Troppo presto se n’è andato per una malattia che non gli ha dato neppure il tempo di rendersene conto. Tendeva sempre a minimizzare per far sì che nessuno si preoccupasse. Diceva sempre “tranquilli, non è niente, passerà“. Amante del sole e del mare, lascia tutti attoniti e increduli. Era uno sportivo, un uomo fisicamente in forma, soprattutto una bellissima persona".

Anche il sindaco Biancani esprime cordoglio: "Un grande artigiano delle due-ruote, un amico, una figura che ha rappresentato davvero tutta la passione di Pesaro, Terra di Piloti e Motori" "Luca era conosciuto e apprezzato da tutti gli appassionati di moto, sia perché era un “meccanico dalla A alla Z” come ricorda il suo ultimo titolare “Cioppy”, sia perché era impeccabile dal punto di vista lavorativo ma soprattutto umano. Sapeva guidare tutto e l’officina era la sua seconda casa", ha detto il sindaco, che poi ricorda: "Siamo cresciuti nello stesso quartiere, a Montegranaro, passando l’adolescenza e gli anni a seguire nel circolo di Loreto insieme agli amici che ancora oggi abbiamo continuato ad incontrare durante serate trascorse in serenità, ricordando i momenti più belli passati tutti insieme"