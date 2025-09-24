Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Pesaro
24 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Il mondo del volley ricorda la passione di Maurizio Giovannini

L’entroterra lo celebra a distanza di poco più di un mese dalla sua scomparsa.

Maurizio Giovannini sarà ricordato con un grande evento pubblico

Maurizio Giovannini sarà ricordato con un grande evento pubblico

A distanza di poco più di un mese dalla scomparsa di Maurizio Giovannini 56 anni di Urbania gli amici, e tutte le sue ragazze lo vogliono ricordare con un evento pubblico.

Maurizio conosciuto e stimato nel mondo del volley dove, dopo aver giocato in diverse squadre della provincia, si era ritagliato il ruolo di stimato allenatore delle squadre giovanili e nella scorsa stagione alla guida del Volley Piobbico. Per questo il mondo del Volley di una parte di entroterra ha programmato un "doppio torneo" per domenica 28 settembre organizzando il 1°Memorial Maurizio Giovannini coinvolgendo le categorie che lo stesso Maurizio allenava, con la presenza di tutte le società Volley Vadese, Urbania volley, Carduccio Mellini Piandimeleto e Piobbico Volley alle quali Maurizio ha dato la sua passione, la sua competenza e tutto il suo "essere" carico di umanità sia di giocatore (Vadese, Piobbico e Urbania) negli anni con il maschile che da allenatore delle squadre femminili.

Il programma: si inizia a giocare ore 9 domenica 28 settembre al Pala-Molinello di Sant’ Angelo in Vado con il triangolare di 3^divisione femminile di Piandimeleto, Piobbico e Vadese. Di seguito saranno le premiazioni per la categoria prima della pausa conviviale del Pranzo che coinvolgerà amici, dirigenti ed atlete e quanti lo conoscevano e stimavano.

Sempre domenica nel pomeriggio con inizio alle ore 15,00 con un altro triangolare, stavolta di 1^ divisione femminile con le squadre di Piobbico, Urbania e Vadese. A conclusione della giornata le premiazioni, saranno presenti anche alcune delle autorità di provenienza delle squadre che hanno partecipato.

Saranno a ricordarlo tutte le ragazze che lo hanno conosciuto e apprezzato per la passione, l’amore per la pallavolo che ha trasmesso loro. È desiderio della sua famiglia, insieme alle società di cui ha fatto parte, è quello di dare a questo appuntamento una cadenza nel tempo rinnovando di anno in anno il ricordo di Maurizio.

am. pi.

