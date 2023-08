Il mondo della scuola a raccolta: inizia il "Settembre Pedagogico"

Torna, per il settimo anno consecutivo, "Settembre Pedagogico" l’iniziativa culturale e formativa riproposta nel 2017 dall’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin, 30 anni dopo il primo esperimento fanese di Cooperazione educativa. Tra presentazioni, laboratori, conferenze e seminari (che offriranno crediti formativi professionali ai docenti che li seguiranno) quest’anno saranno complessivamente 20 gli incontri che verranno realizzati grazie alle collaborazioni con Agfi (associazione genitori figli per l’inclusione), Casa Archilei, Iscop (Pstituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino) e Movimento di cooperazione educativa. I temi sono: l’integrazione, l’ambiente, l’educazione.

Primo appuntamento venerdì dalle 10 alle 12 alla Memo con l’apertura dell’anno educativo 23-24 e la relazione "Crescere come comunità educante 0-6". "Settembre Pedagogico - spiega Mascarin – nasce dall’esigenza di creare una forte sinergia tra il Comune e le scuole del territorio, nella convinzione che una Scuola che funziona ha sempre accanto un Comune attento e vuole comunicare alle scuole che il territorio le sostiene e le accompagna con una proposta fatta di percorsi, incontri e letture fornendo una ’cassetta degli attrezzi’ per riflettere e confrontarsi sulle sfide, sempre nuove, che la comunità educante deve saper affrontare insieme".

"Con il Settembre Pedagogico – commenta Valeria Patrignani, referente del Sistema Bibliotecario – si è rafforzato in questi 7 anni il dialogo con la scuola, uno degli obiettivi primari del servizio bibliotecario. Di anno in anno, grazie alla partecipazione degli insegnanti e al contributo di tanti servizi pubblici e privati alla costruzione del programma, è diventato un appuntamento importante e atteso che ci consente di riattivare il dialogo con i soggetti che condividono la missione dell’educazione".

Tutti gli incontri, grazie alla disponibilità dell’Istituto Gandiglio, sono registrati sulla piattaforma Sofia e pertanto agli insegnanti partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi. Per partecipare è necessaria l’iscrizione - chiamando lo 0721 887834 - o scrivendo a [email protected] o recandosi in biblioteca. Per l’attività del Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano è obbligatoria la prenotazione allo 0721 887847 o all’indirizzo [email protected]

ti.pe.