Il mondo digitale per la cultura. L’App del Rof vince premio “Spina“

ROF UP!, la App a fini didattici del Rossini Opera Festival realizzata assieme a Indici Opponibili con il sostegno di Ministero della Cultura e EBWorld e la collaborazione di Fondazione “Rossini“, Unitel, Casa Ricordi, CTE Square Pesaro e Orchestra Sinfonica G. Rossini, si è aggiudicata il Premio “Gianluca Spina” 2025 per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, assegnato dall’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura della School of Management del Politecnico di Milano.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri al Politecnico di Milano in occasione del Convegno di Presentazione dei Risultati dell’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura, patrocinato dall’Associazione Gianluca Spina ETS. Così si è espresso al termine dell’evento il direttore generale Cristian Della Chiara: "Crediamo molto nel ruolo della tecnologia nel campo culturale, soprattutto quando essa ha come obiettivo principale la divulgazione e la formazione dei giovani e dei giovanissimi. Dal 2010 organizziamo un progetto educativo, Crescendo per Rossini, che è partito dagli alunni della scuola dell’obbligo, raggiungendo via via numeri significativi e allargandosi anche alle scuole al di fuori della provincia di Pesaro e Urbino e della stessa regione. Al suo interno, ROF UP! è nato grazie alla vittoria di un bando del Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti speciali Musica 2023, ed è un importante strumento educativo rivolto agli studenti. Questo nuovo riconoscimento che ci viene dall’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano ci inorgoglisce e ci incoraggia ulteriormente nel nostro progetto di diffusione della conoscenza di Gioachino Rossini e della sua musica".