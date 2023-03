Il mondo è delle donne Parola di "Gaf"

In città c’è una gran voglia di ridere in dialetto, dopo i tre anni di stop inflitti dalla pandemia. E così dopo il tutto esaurito di qualche settimana fa della compagnia "Inscena", all’apertura della prevendita dei biglietti anche il "Gaf" di Bellocchi ha già fatto il pienone di pubblico, tanto da aver dovuto aggiungere un’altra data alle tre già in programma per il 27, 28 e 29 marzo al Politeama. Si intitola "Cum la giri… la giri… cmanda sempre le donn" la commedia inedita scritta dai cugini Lucio e Fabio Signoretti che andrà in scena anche il 3 aprile, sempre alle 21.15. "Una commedia che vuol essere un grido di dolore, una richiesta disperata di aiuto degli uomini, soffocati dalla supremazia delle donne - spiega Lucio Signoretti –. Perché nonostante la convinzione dei maschi, alla prova dei fatti è sempre la donna a decidere". "Una storia semplice e spassosa, piena di colpi di scena - prosegue - che mette in risalto da un lato la linearità del carattere maschile e dall’altro la complessità di quello femminile". Risate assicurate. Biglietto posto unico 13 euro.