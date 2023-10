’Il Mondo è qui’ al Vallato. Porte aperte ad ogni cultura

di Tiziana Petrelli

L’hanno chiamato "Il Mondo è qui" quel progetto di integrazione che dopo tanti anni di gestazione, ha finalmente trovato una casa, una casa aperta alle culture più diverse, provenienti da tutto il mondo. Sono 12 le associazioni fanesi che l’hanno partorito assieme all’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana. "Associazioni come L’Africa Chiama, Apito Marche e Millevoci - ha spiegato uno dei promotori, Roberto Ansuini, illustrando il progetto all’interno della Casa della Comunità del Vallato, intitolata a Don Paolo Tonucci - portano avanti attività in ambito interculturale, con mille difficoltà logistiche. Da tempo pensavamo a una Casa dell’Intercultura e quando è nata questa nuova struttura, l’associazione Porte Aperte che la gestisce ci ha aperto le porte".

Il progetto nasce dall’esigenza di avere in città uno spazio fisico dove realizzare iniziative e attività per sviluppare percorsi educativi, sociali e culturali e raggiungere obiettivi comuni, rivolti a famiglie, donne e uomini, mamme e bambini, ragazzi che a Fano abitano stabilmente, che sono ospiti o di passaggio. "Le donne non italiane - ha sottolineato Ansuini - sono spesso piuttosto riservate e frequentano con difficoltà le scuole di lingua italiana; diventa perciò difficoltoso per loro relazionarsi con le famiglie italiane che a volte coltivano pregiudizi derivanti dalla non conoscenza".

"Il Mondo è qui" vuole quindi favorire lo sviluppo di una cultura di pace, fraternità, amicizia e scambio attraverso la conoscenza degli altri, per costruire un dialogo tra famiglie italiane e di altre nazionalità. E mentre i grandi parlano i bambini si conoscono con la lingua del gioco in uno spazio tutto per loro. Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle 17 alle 19 con frequenza quindicinale a partire dal 26 ottobre mentre già domani alle 17 s’inaugura l’intero progetto con la proiezione del corto "A.O.C." (l’acronimo che in italiano conosciamo come "D.O.C", d’origine controllata) un film del 2022 sull’educazione al dialogo interculturale presentato da Millevoci e una breve performance di musiche e danze peruviane dell’Associazione Jalsuri. Seguirà un buffet etnico preparato dalle associazioni.

"Sogniamo uno spazio non esclusivo ma inclusivo - ha detto il parroco Don Francesco Pierpaoli - in cui le porte e le finestre sono solo riparo dal caldo o dal freddo e mai dall’altro. Sogniamo uno spazio che possa accoglierci tutti nei momenti di festa, di confronto, dialogo e formazione. Sogniamo uno spazio senza i confini delle appartenenze dove l’identità diventa solo ciò che ci permette di dialogare con tutti, su tutto!"