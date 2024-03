Il mondo mi riguarda. Un progetto politico

Nel nostro istituto è presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi attraverso il quale anche i più piccoli possono contribuire al miglioramento del territorio. Partecipano a questo progetto le classi IV e V della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria. Ogni due anni si rinnova, attraverso delle vere e proprie elezioni e dopo un’attivissima campagna elettorale. Risultano eletti sindaco chi ottiene il massimo dei voti e consiglieri gli altri 11 più votati. Il Consiglio si riunisce al di fuori dell’orario scolastico, di regola una volta ogni tre mesi, nella Sala Consiliare e le deliberazioni, sotto forma di proposte, sono verbalizzate e presentate all’Amministrazione comunale per l’approvazione. Su suggerimento del Consiglio dei Ragazzi si è provveduto a: cambiare il Regolamento che escludeva da questo progetto gli alunni frequentanti la nostra scuola ma residenti in altri comuni; pulire il parco “Falcone e Borsellino” a Osteria Nuova, con il supporto dell’Amministrazione, iniziativa che si ripeterà il 16 marzo nella frazione di Apsella; aprire la biblioteca comunale due mattine alla settimana invece che una; organizzare la giornata della pace in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi