Il Monopoly diventa fanese "Sarà un pezzo da collezione"

Da oggi Fano ha il suo Monopoly. Il popolare gioco di società per le famiglie diventa fanese nel packaging e in tutti gli elementi da gioco. La scatola ha in primo piano alcune immagini identificative della città, mentre le regole sono le stesse dell’edizione originale. Cambiano, invece, le caselle perché ci ci si sposterà tra piazze e vie di Fano, tra luoghi simbolici e suggestivi come l’Arco d’Augusto, la chiesa di San Francesco, il porto, i Quadri, il Gugul, e il lungomare. Ogni via o stazione è abbinata a un’azienda. L’idea è stata di Massimo Marchionni di Spazio Conad: "Ci è sembrata ottima l’idea di legare il gioco alla città e alle aziende locali, per noi di Conad è fondamentale promuovere il territorio dove operiamo". Monopoly Edizione Fano, che nasce dalla sinergia tra Comune, Spazio Conad, Winning Moves e Omnia Comunicazione, è in vendita da oggi, al costo di 29.90, allo Spazio Conad-Fano Center. Domani, sempre all’interno del centro commerciale, ci sarà un evento di lancio con un grande tabellone per giocare tutti insieme e in compagnia della mascotte Mr. Monopoly. Il gioco sarà presente anche nei punti Iat per essere acquistato dai turisti. Per il sindaco Massimo Seri il Monopoly Edizione Fano "è un pezzo da collezione per celebrare l’essere fanesi".

an. mar.