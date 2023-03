Il Monte Nerone si spopola, e così tutto muta

di Amedeo Pisciolini Poche le singole case, ma tanti i centri abitati che nel corso dei secoli sono sorti alle pendici del Monte Nerone. Tra questi Pieia, Cerreto, Fosto e Via Stratta , piccoli borghi con gente dedita all’allevamento di ovini e di bestiame in generale e che dal Monte aveva il diritto di “Pascere e legnare“. "Via Stratta – racconta Paolo Faraoni di Secchiano, appassionato ricercatore storico e autore di alcune pubblicazioni – come dice il nome stesso sta ad indicare una strada lastricata secondo la tecnica costruttiva romana era inoltre all’apice di un percorso, sicuramente già utilizzato in epoca protostorica, che permetteva di passare dalla vallata di Secchiano, aperta sia verso Cagli che verso Piobbico, alla vallata di Pianello, snodo naturale verso le vallate umbro-tiberine. Con la fine dell’Impero romano questi avamposti naturali del Nerone non cessarono di mantenere la loro utilità e frequentazioni a partire dal periodo Longobardo, e medioevale con la presenza di numerose torri e castelli ad uso di avvistamento e protezione per le poche popolazioni rimaste". Ma anche ai quei tempi non mancarono le tragedie. "Negli ultimi secoli – continua Faraoni- si hanno notizie di tragedie accadute a Via Stratta, quali una testimonianza del 1608 rinvenuta dal...