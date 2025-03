Il Montecchio Gallo non sfonda. La Sangiustese strappa il punto

K-SPORT 0SANGIUSTESE 0

K-SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Baruffi, Dominici, Nobili, Carta, Di Pollina (1’ st Fiorani), Torelli (43’ st Garavalli), Camara (7’ st Micchi), Magnanelli (39’ st Peroni), Gurini (25’ st Sakaj). All. Magi

SANGIUSTESE: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Iommi, Tulli (43’ st Marini), Aliffi, Cornero (30’ st Gaspari), Tarulli (24’ st Innamorati), Formentini, Grassi, Di Ruocco (28’ st Cresci). All. Giandomenico

Arbitro: Cisternini di Seregno

Note – Spettatori 350 circa; espulso mister Giandomenica al 45’ st; ammoniti Tarulli, Camara, Cornero, Iommi, Rossi, Nobili e Baruffi.

Allo Spadoni arriva la Sangiustese in cerca di punti playoff, la K Sport invece vuole mantenere il primato. Partono bene i locali che al 5’ impensieriscono gli ospiti con una buona conclusione di Gurini dopo brillante azione personale. Reagisce bene la Sangiustese che da azione d’angolo all’11’ crea due buone occasioni concludendo prima con Aliffi e poi con Grassi creano grattacapi ai locali. La partita è equilibrata e molto combattuta, si gioca soprattutto a centrocampo. Al 35’ è Tulli che impegna Cerretani con un diagonale dalla destra. La Sangiustese è molto aggressiva e sul finale di tempo crea grattacapi ai locali, proprio allo scadere si rende pericolosa con Pasqualini ma Cerretani alza bene sulla traversa.

Il secondo tempo inizia con Magi che inserisce Fiorani per Di Pollina. Al 3’ Torelli con una delle sue sgroppate si inserisce centralmente ma il tiro è debole. Alza la pressione il Montecchio Gallo che inserisce anche Micchi al posto di Camara; al 15’ ancora Torelli impegna Rossi. Al 23’ discesa di Baruffi la palla giunge a Fiorani, cross sporcato dalla difesa sangiustese la palla giunge ancora a Torelli, tiro deviato e Rossi para facilmente. Al 26’ su calcio d’angolo Torelli colpisce di testa ma la difesa salva sulla riga di porta. Monologo biancorossoblu nel secondo tempo con la Sangiustese che si difende ad oltranza non riuscendo a ripartire più. In pieno recupero ci prova Fiorani, ma il tiro è alto. Finisce 0-0 una partita combattuta soprattutto nel primo tempo mentre nel secondo il Montecchio Gallo avrebbe meritato qualcosa in più.