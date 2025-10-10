Il Montefeltro chiede per Pierini uno scranno in consiglio regionale

Il Montefeltro chiede a gran voce la nomina a consigliere regionale di Nicolò Pierini, attuale sindaco di Piandimeleto. Lo scenario non è impossibile: i tantissimi voti raccolti dal giovane Pierini lo pongono nelle liste della Lega alle spalle di Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, per il quale però si parla di un possibile impegno da assessore. In questo caso si scorrerebbe nelle graduatorie e per Pierini si spalancherebbero le porte di Palazzo Raffaello con la nomina a consigliere.

Questa ipotesi è particolarmente gradita ai sindaci del Montefeltro che sperano di avere finalmente una voce "a chilometro zero" in Regione. "Per noi sarebbe una nomina fondamentale – spiega Andrea Spagna, presidente dell’Unione Montana del Montefeltro e sindaco di Frontino –. Le voci che raccogliamo portano a pensare che Enrico Rossi possa puntare alla carica di assessore con Pierini come consigliere e questo è quello che tutti auspichiamo. Per noi questa è una battaglia territoriale per vedere il Montefeltro rappresentato da chi lo conosce dall’interno, con un consigliere capace di intercettare istanze e polemiche in un territorio di confine non facile da governare. Ricordo e sottolineo che la nostra zona ha subito il distaccamento dei nove comuni finiti in Romagna non troppo tempo fa, una ferita ancora aperta, e la ventata secessionista non si è placata, anzi… Qui più che altrove c’è bisogno di attenzione e di sentire forte la presenza della Regione Marche. Prevenire è meglio che curare".

Gli fa eco Mirco Ruggeri, sindaco di Carpegna: "Abbiamo bisogno di qualcuno che può perorare le istanze del Montefeltro. Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto come punto di riferimento Giacomo Rossi, che con grande impegno e presenza si è adoperato senza sosta per tutte le aree interne, ma la complessità del nostro territorio richiederebbe una figura dedicata. Pierini è un giovane preparato e che conosce bene il Montefeltro che può ben rappresentare il nostro punto di vista e le nostre necessità in Regione. Questa zona ha necessità di essere ascoltata, soprattutto sui temi di sanità e viabilità che per ora sono a zero, forse i peggiori delle Marche. Non vogliamo essere periferia: mentre il sud della regione per i tristi fatti del terremoto è super attenzionato, noi ci sentiamo sempre la Cenerentola della Marche ed essere rappresentati da Pierini, visto anche il riscontro di voti, ci farebbe sentire più considerati".

Andrea Angelini