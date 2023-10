"Il mortale a Marotta. Tragedia annunciata"

di Sandro Franceschetti

"Alla fine il dramma si è purtroppo consumato. Un ragazzo a piedi ha perso la vita percorrendo di sera gli ultimi chilometri di Statale 424 che portano a Marotta". E’ l’amara considerazione dei consiglieri di minoranza mondolfesi Anteo Bonacorsi e Marco Gentili, che nel dicembre 2022 denunciarono attraverso queste colonne la grande pericolosità per i pedoni del segmento che dal casello autostradale porta in direzione monte, per l’assenza sia di marciapiedi che di illuminazione, sollecitando interventi di Anas e Comune.

Il dramma a cui fanno riferimento è, naturalmente, l’investimento durante la notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana di due giovani bengalesi di 23 e 29 anni, il primo dei quali, Md Juanit Mia, è spirato la mattina del 25 all’ospedale di Pesaro. "Spiace dirlo, ma si tratta di una tragedia annunciata – riprendono i consiglieri -. Nella nostra denuncia di 10 mesi fa evidenziammo, in particolare, il rischio per coloro che raggiungevano a piedi la discoteca Miù (che si trova a 1.300 metri dal casello A-14), anche perché molti di essi sono minorenni desiderosi di trascorre un pomeriggio o una serata d’inverno a ballare; e ricordammo che la questione era stata affrontata nel 2019 dalla Prefettura, in un tavolo congiunto con Anas e Comune, in cui venne chiesto all’ente proprietario della 424 e all’amministrazione locale di mettere in sicurezza quel tratto di statale. In particolare, Anas avrebbe dovuto realizzare il marciapiede e il Comune l’illuminazione, ma nell’uno e nell’altro intervento sono mai stati effettuati né cominciati e, purtroppo, nei giorni scorsi, poche centinaia di metri più a monte del Miù, è successo l’irreparabile".

Bonacorsi e Gentili concludono: "A questo punto ci chiediamo, e se lo chiedono i cittadini, se dobbiamo aspettare un altro dramma prima di adottare interventi seri di messa in sicurezza. Sicuramente la sola installazione dell’illuminazione non rappresenterebbe una risposta esaustiva, però sarebbe un ottimo punto di partenza. Per altro la sua realizzazione, dal punto di vista tecnico e economico, è la più semplice e celere. Qundi, cominciamo da qui, subito".