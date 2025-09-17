"Il mostro di Urbino" è esilarante

Si ritroveranno nella Sala della Repubblica del teatro Rossini di Pesaro, domani alle 18,30 chiamati da Unilibera che organizza l’evento, l’autore di Fiorello e di Striscia la Notizia Francesco Bozzi, il già vicequestore e Capo della Mobile di Pesaro (nonché criminologo di fama) Silio Bozzi, lo studioso e docente dell’autorevole Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli Paolo Ercolani, nonché il famoso attore comico e conduttore di Striscia la Notizia Sergio Friscia.

Non lo faranno per recitare la trama di una barzelletta, come potrebbe sembrare dalla varietà dei personaggi, bensì per presentare Il mostro di Urbino, il nuovo libro di Francesco Bozzi (edito da Solferino e già in ristampa a pochi mesi dall’uscita) con protagonista l’esilarante Commissario Mineo, uno che considera i casi da risolvere alla stregua di spiacevoli inconvenienti che lo distolgono dalla lettura quotidiana della Gazzetta dello Sport. E che stavolta è dovuto venire fino a Pesaro e Urbino per stanare un serial killer, trovandosi coinvolto in vicende tra il comico e il misterioso in cui i lettori della provincia potranno riconoscere svariati personaggi e luoghi della propria quotidianità.

Il Carlino ha raggiunto Sergio Friscia per rivolgergli alcune domande.

Che ci fa alla presentazione di un romanzo giallo ambientato a Pesaro e Urbino?

"Chiedetelo a quel disgraziato di Francesco Bozzi. Per carità, grande stima reciproca, ma ero riuscito a non frequentarlo per anni e adesso, con questa storia del romanzo giallo (peraltro bellissimo), mi ha tirato dentro al calderone. Forse perché abbiamo scoperto di avere lo stesso cinismo bonario nell’affrontare la crudeltà della vita".

Non vorrà dirci che si tratta soltanto di affinità elettive in assenza di elezioni?

"No, il disgraziato – che ho chiamato e lavora con me a Striscia – in questo periodo mi ha studiato e un giorno, all’improvviso, mi ha buttato lì che Mineo devo farlo io (si prepara una serie televisiva, ndr). Per me è un onore, calcolando che sono l’unico siciliano a non aver mai fatto neppure una comparsata in Montalbano e Mineo è considerato l’anti Montalbano. Un onore non privo di ironia".

Dalla comicità alla letteratura, insomma?

"Ciccio ha scritto grandi libri con il personaggio di Mineo. E poi, grazie alla consulenza del suo badante Silio Bozzi – che sono certo la sera lo riporta in comunità –, ormai rasentano la perfezione anche dal punto di vista scientifico".

Se ne vedranno delle belle. Già questo giovedì a Pesaro. Città di musicisti e serial killer.