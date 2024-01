Il Movimento 5 Stelle di Urbino nell’alleanza di centrosinistra

Il Movimento 5 Stelle di Urbino ufficializza la sua scelta di adesione all’alleanza di centro-sinistra. Dopo la conferenza stampa di annuncio, il gruppo ha diramato una nota per spiegare cosa li ha spinti verso questa decisione. "È stata la piena presa di coscienza della drammatica situazione demografica e socio-economica di Urbino. Un tracollo annunciato da anni e che la politica urbinate non è stata in grado di contrastare in alcun modo. La situazione è ancor più grave se si pensa anche alla responsabilità che la città di Urbino ha nei confronti dei comuni dell’entroterra ai quali deve garantire quei presidi e quei servizi essenziali indispensabili allo sviluppo di un territorio (Tribunale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Inps, ospedale, scuole), e che oggi sono a rischio. Una responsabilità spesso dimenticata se si considera che il rapporto con il territorio è sempre stato vissuto più in chiave campanilistica che sinergica. E’ stata questa consapevolezza che ci ha convinto ad accettare l’invito di partecipazione al tavolo progressista che il Partito democratico urbinate ci ha rivolto".

Unire le forze progressiste in uno schieramento eterogeneo ma con forti punti in comune è "l’unica strada percorribile nell’interesse della nostra comunità. Abbiamo accantonato le asperità che, a volte, hanno accompagnato il nostro modo di far politica, e stemperato gli agonismi faziosi nel convincimento che sia il momento di unirsi e non di dividersi. Crediamo di avere portato un contributo positivo al tavolo sollecitando la necessità di condividere un regolamento per garantirne il funzionamento e facendo attenzione a riconoscere il giusto peso di ciascuna forza politica nelle scelte da intraprendere secondo un criterio oggettivo di rappresentanza. A conferma che l’adesione a questa coalizione sia stata una scelta giusta ci sono i numerosi incontri sui temi. C’è stata una forte convergenza dei partecipanti nell’individuazione dei punti di programma a cui si aggiunge una sostanziale omogeneità di valori".

fra. pier.