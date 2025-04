"Il movimento c’è. In linea col passato"

Ivan Ubaldi il titolare de "El Cid" in piazzale della Libertà. Una dei locali più frequentati della Palla ed aperto ormai da diversi giorni. "Movimento per queste festività pasquali? Direi che siamo in linea con gli anni scorsi. Comunque c’è movimento e non solo di pesaresi perché arrivano olandesi, francesi e austriaci. Tedeschi? In verità ne abbiamo visti pochi. Poi rispetto a qualche anno fa quando i ragazzini del torneo di basket erano qui ed i genitori andavano in Romagna, ora è cambiato tutto in meglio perchè i giovani non spendono, mentre i genitori sì. Comunque l’andamento è buono e c’è giro e movimento. Certo che pesa molto anche il tempo. Se c’è il sole va tutto molto meglio...