Il Movimento federalista alla conquista dell’Europa

Una rappresentanza del movimento federalista europeo delle Marche, composto da una ventina di membri dei circoli di Fano-Pesaro-Ancona, si è recata a Bruxelles per visitare i luoghi delle istituzioni europee: Parlamento, commissione e comitato delle Regioni in Europa. La delegazione ha poi incontrato tre funzionari europei con i quali ha approfondito il progetto comune di difesa dell’Europa, la politica fiscale dell’UE ed il progetto di allargamento ad est della comunità europea. Dopo il confronto con i funzionari e con il deputato Domenec Ruiz Devesa, presidente dell’Unione Europea dei Federalisti, si è tenuto un incontro anche con l’associazione dei marchigiani che vivono e lavorano a Bruxelles e la presentazione del libro del prof. Franco Sotte, già membro rappresentante dell’Italia nelle commissioni di politica agricola negli anni ‘90 e responsabile del circolo pesarese, dal titolo "La politica agricola europea" dedicato all’evoluzione di quest’ultima negli anni. Il viaggio, infine, ha visto la delegazione visitare i principali musei dedicati alla storia dell’integrazione europea. "Un’esperienza che ha trasmesso grande entusiasmo sia ai giovani che ai meno giovani e che, probabilmente, in futuro, vedrà la nascita di un’associazione che si occuperà di riproporre l’iniziativa, soprattutto nelle scuole e nelle università" dice il movimento federalista europeo delle Marche.

Teobaldo Bianchini