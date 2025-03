Il muflone a rischio estinzione. Nuovi capi per moltiplicarlo

Nel 1973 l’Azienda Speciale Consorziale del Catria introdusse nella zona pedemontana del massiccio del Catria la specie Muflone (Ovis Musimon) che ha dimostrato negli anni ottime capacità di adattamento, tanto da portare alla formazione dell’unica colonia regionale di questo animale. Nonostante l’elevata adattabilità, il muflone non sembra poter arrivare ad una struttura della popolazione che ne garantisca un futuro sicuro poiché la consanguineità dei capi rischia di portare all’estinzione dello stesso branco. "Il muflone va visto come simbolo degli animali selvatici per la nostra regione, ormai da 50 anni è entrato a far parte della fauna del Massiccio del Catria – spiega Mirco Ravaioli, presidente dell’Azienda Speciale Consorziale del Catria – si è ambientato in un habitat che lo rende a tutti gli effetti autoctono. Per questo motivo una sinergia tra enti istituzionali e la nostra Azienda Speciale deve tutelarlo e lavorare per la sua sopravvivenza".

E da queste considerazioni è partita l’interrogazione in Consiglio Regionale di Giacomo Rossi: "Sono stato sollecitato dal Comune di Frontone, dall’Azienda Consorziale del Catria e dalla riserva Valpiana ad intervenire sulla questione e mi sono mosso subito con un’interrogazione in Consiglio regionale dove ho voluto affrontare il problema legato alla consanguineità dei mufloni del Catria che sta portando al loro indebolimento genetico e alla loro probabile estinzione.Tale indebolimento genetico è dovuto alla frequenza di accoppiamento tra individui imparentati in quanto la colonia dei mufloni, pur ben adattandosi al nostro territorio montano, non ha registrato nel tempo né incremento nei contingenti, né una colonizzazione di nuovi territori. Inoltre le forti nevicate del 2012 hanno portato alla morte di 13 esemplari, decimando di fatto la popolazione ed aumentando i problemi sopracitati. Per questo motivo nel 2018, l’Azienda Faunistico Venatoria Valpiana chiese alla Regione e agli altri Enti competenti la possibilità di selezionare per l’abbattimento alcuni soggetti adulti per successivamente introdurre dei nuovi capi al fine di limitare il fenomeno della consanguineità ma la richiesta rimase lettera morta. La risposta dell’Assessore Andrea Maria Antonini che ringrazio, ha aperto positivamente le porte alle finalità della nostra interrogazione – conclude Rossi – dichiarando che la Regione chiederà ad Ispra di poter immettere nella colonia del Catria dei nuovi capi che possano rinvigorire geneticamente la colonia evitando quindi l’estinzione di questo preziosissimo animale nel nostro Territorio".

am. pi.