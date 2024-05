Il Muraglia trionfa. Finale per il titolo a Petritoli

muraglia

1

ostra

0

MURAGLIA: Cangiotti, Malandrino, Del Monte, Sensoli (21’ st Yasin), Bruzzesi, Rombaldoni, Benucci (35’ st Lunadei), Osadiaye (43’ st Marinelli), Di Guido (25’ st Curto Pansino), Cabello, Scavolini. All. Crisantemi

OSTRA: Durazzi, Marconi (37’ st Ceroni), Bachetti (37’ st Olivi), Marzano, Massacci, Pirani (17’ st Brugiatelli), Saturni, Omenetti, Magnoni, Landi, Marchetti. All. Filippi Arbitro: Caporaletti di Macerata Rete: 10’ st Cabello su rigore

L’1-0 sull’Ostra regala ai pesaresi a finalissima, da giocare a Petritoli che si è aggiudicata l’altra semifinale, quella contro il Casette d’Ete. Occasioni per Malandrino e Scavolini, che da fuori area s’accentra e calcia a fil di palo. Al 25’ è l’Ostra a provarci con un cross tagliato da sinistra su cui Marchetti non arriva. Il Muraglia sblocca la gara al 10’ della ripresa quando Del Monte, lanciato in area, viene atterrato da Marzano: dagli 11 metri va il gaucho Cabello che trasforma.