Il museo archeologico rinnovato festeggia il primo compleanno

L’Ente Olivieri è pronto a festeggiare. Mercoledì 13 tutti invitati al primo “compleanno“ del rinnovato Museo Archeologico Oliveriano che chiude 365 giorni di successi, tante visite e iniziative importanti dopo la riapertura con il nuovo allestimento. Una vera e propria festa tra musica, teatro, percorsi interattivi per i più piccoli e una mostra fotografica che ci calerà nelle vesti passate del museo.

"Questo è stato un anno davvero bello ed interessante che ha portato un ottimo riscontro da parte della cittadinanza e dei turisti che ci sono venuti a trovare – sottolinea Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri – per questo abbiamo pensato di festeggiare, insieme alla città, il primo compleanno in maniera leggera dedicando uno spazio importante ai bambini proprio perché nel corso di questo anno molti dei visitatori sono stati loro attraverso visite scolastiche".

La giornata avrà inizio alle 17 nella Sala dello Zodiaco con i saluti istituzionali e l’inaugurazione della mostra “Il Museo Archeologico per immagini“ in cui verranno esposte foto storiche del museo dalla fine dell’Ottocento in poi. A seguire ci sarà uno spettacolo alle 18 (con repliche alle 19,30 e 20,30) “Reminiscenza: voci, storie, dee“ a cura di Frida Neri e Anissa Gouizi che si svolgerà nelle Sale del Museo Archeologico. Una performance che punta ad evocare reperti archeologici attraverso canzoni, brani di prosa e tanto altro; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, non è necessaria prenotazione. La festa vede come protagonisti anche i bambini per cui è stato pensato, da Pesaro Musei, un percorso interattivo: "Un museo lungo un anno" che, tra giochi, sorprese e tirate d’orecchio al fondatore Annibale Degli Abbati Olivieri condurrà i ragazzi dalle Sale del Museo Archeologico fino alla Biblioteca dove saranno poi impegnati in un laboratorio a tema. Per questa attività sono previste tre turnazioni (17,30- 19 - 20), la durata è di 60 minuti ed è rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0721 33344 o info@oliveriana.pu.it

Un appuntamento speciale ci sarà alle 18,30 con Enrico Belloni, un ragazzo sordo molto appassionato alla storia, che ci accompagnerà in un racconto del Museo Archeologico in Lis (lingua dei segni). Per concludere i festeggiamenti, alle 21, ci saranno i saluti da parte del fondatore Annibale degli Abbati Olivieri e la sua consorte, Teresa Belluzzi. Un programma ricco frutto della collaborazione dell’Ente Olivieri, Pesaro Musei, Pesaro Segreta e Archivio Stroppa Nobili. Per info rivolgersi al 338 4324889 (solo whatsapp) o info@oliveriana.pu.it

Ilenia Baldantoni