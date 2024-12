Il museo Dario Fo Franca Rame a Rocca Costanza diventa un deposito visitabile

Sarebbero rimasti solo i soldi – circa 2,5 milioni di euro – per il museo Dario Fo Franca Rame a Rocca Costanza. Il condizionale è d’obbligo visti i tempi. Un progetto comunque lontano nel tempo e nato da un accordo tra l’ex sindaco Matteo Ricci e l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini. Ma a quanto pare questa idea museale è rimasta solo sulla carta, anche perché non ha mai scaldato il cuore di nessuno in città. E tutti gli incartamenti sono ancora conservati all’archivio di Stato di Verona.

Un progetto che è diventato un pensiero in dissolvenza "anche se a me ufficialmente nessuno ha detto nulla – dice il sindaco Andrea Biancani – che l’operazione museale legata a Dario Fo e a Franca Rane è saltata. Non mi arrivano notizie di questo genere nè dal Demanio e nemmeno dal ministero della Cultura".

Ma che la nave carica di lavori e scritti dell’ex premio Nobel non getterà mai l’ancora in porto, lo si sta capendo dalle mosse dell’amministrazione comunale. Perché l’idea è quella di creare una ‘deposito’ visitabile all’interno di Rocca Costanza con tutte le opere che hanno donato alla città la moglie e i figli del grande scultore Giuliano Vangi.

"Il 14 di questo mese – dice il sindaco – inauguriamo la mostra con le opere di Giuliano Vangi negli spazi della Pescheria. E questa esposizione andrà avanti per sei mesi e quindi fino all’inizio della prossima estate".

Poi dove vanno a finire tutte le statue e tutti i disegni?

"Questo è il problema che ci stiamo ponendo perché fra sei mesi gli spazi al piano terra di palazzo Toschi Mosca in via Rossini non saranno pronti".

Quindi?

"Le strade sono due: o prendiamo un capannone in affitto oppure...".

Oppure cosa?

"Ho intenzione di affrontare e valutare una soluzione sia con il Demanio e sia con il responsabile dei musei marchigiani Luigi Gallo, il quale ora ha la giurisdizione anche su Rocca Costanza".

L’idea qual è?

"Spostare tutte le opere del maestro di Barberino del Mugello all’interno dell’ala di Rocca Costanza che non rientra nelle pertinenze dell’archivio di Stato. Così facendo creeremo una specie di deposito e l’amministrazione andrà a risparmiare anche i soldi sugli affitti di un eventuale capannone dove andare a conservarle".

Cosa intende con una specie di deposito?

"Che un vero e proprio museo all’interno della Rocca non si può fare perché presuppone personale, uscite di sicurezza e via dicendo. Però sarà un deposito visitabile dai turisti quando ripartiremo il prossimo anno con i tour culturali all’interno della città".

Insomma uno slalom, quello che ha in mente Biancani, per mettere definitivamente in cantina il museo Dario Fo Franca Rame, creando questo deposito temporaneo delle opere di Vangi. Operazione che consente la fruizione aggirando anche la penalizzazione delle entrate contingentate alla Rocca. Il tutto con l’escamotage del deposito-quasi-museo.