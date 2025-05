Il Museo d’arte Rubini Vesin chiude l’anno a quota ottomila

Oltre 8mila presenze in un anno: il 2024 per il Marv di Gradara, il museo d’arte Rubini Vesin, istituito nel luglio 2022 nel cuore del borgo, è una stagione da record. Con un programma espositivo vario, dedicato a mostre temporanee di arte antica, moderna e contemporanea, con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale delle Marche, il Marv si sta conquistando uno spazio sempre più importante come riferimento culturale della zona nord della regione, per la quale il comune di Gradara dal 2023 riveste anche il ruolo di capofila della rete museale che accomuna i borghi di Mombaroccio, Apecchio e Borgo Pace.

Una rapida crescita di attività che ha portato anche a collaborazioni importanti a livello internazionale come quella con la galleria d’arte Rosenfeld di Londra, che all’interno della rassegna Gradara contemporanea, realizzata con il supporto dell’omonima associazione locale, consentirà di far approdare negli spazi espositivi del borgo dal 6 giugno la prima personale italiana dell’artista giapponese Keita Miyazaki, attiva tra Londra e Tokyo, nota per le sue sculture ibride nate dal recupero di scarti industriali, e che dopo Gradara verranno esposte a Roma in autunno. "In questi primi anni di attività il museo ha presentato una media di 5 eventi, alcuni anche di medio budget, tra i 15 e i 30mila euro che hanno avuto un buon successo – spiega il direttore di della rete museale Marche Nord, Luca Baroni - . La mostra ‘Bucci. Dalle Marche a Parigi’ ha venduto 5mila e 500 biglietti in tre mesi. Le attività didattiche, che coinvolgono anche il museo, hanno richiamato invece oltre 50mila presenze. Va inoltre sottolineato che i costi degli eventi che proponiamo non gravano sulle casse comunali, ma sono coperti interamente da contributi regionali, statali e da finanziamenti privati. Grazie a questo lavoro crescono le relazioni e aumenta il prestigio del museo".

In questo senso vanno lette anche le collaborazioni che il Marv ha sviluppato con alcuni artisti che qui sono stati ospitati. "Luigi Toccacieli ha fatto un lascito di parte del suo archivio e di alcune sue opere, un percorso analogo stiamo costruendo con Sante Arduini, la cui mostra sarà visitabile fino al 2 giugno". Le novità però non si fermano qui. Per promuovere ancora meglio le attività, il museo sta pensando a un biglietto unico che consenta l’accesso anche al teatro e ai camminamenti. "Vengono venduti circa 100mila biglietti l’anno per la visita ai camminamenti – prosegue Baroni - . Poter offrire con una modica cifra un unico biglietto consentirebbe di valorizzare ancora di più il nostro servizio culturale".