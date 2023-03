Il Museo dimenticato che tutti vorrebbero

di Gianni Lucerna * La storia del MUSAA (il Museo di storia dell’agricoltura e dell’artigianato) ha più di quarant’anni. Le vicende dell’istituzione, per l’intrinseca natura degli oggetti e dei temi esposti (per la maggior parte strumenti d’uso e lavori tradizionali, quindi non realizzati per essere esposti o rappresentati) non è mai stata facile e lineare. Risale, infatti, al 1979 la formazione del primo nucleo di attrezzi e macchine del mondo agricolo (raccolto dai volontari del Gruppo di ricerca di storia dell’agricoltura dell’alta val Metauro, segretario don Corrado Leonardi, presidente chi scrive). Sono invece del 1982 le prime delibere (n. 484 e 488, sindaco Mario Santi) dell’amministrazione comunale con le quali acquisì la raccolta, la denominò Museo del lavoro contadino, diede l’incarico di responsabile scientifico al prof Giorgio Pedrocco (dell’Università di Urbino) e avviò da quel momento una campagna di restauro dei beni più significativi. Bisognerà però arrivare al 1987, su progetto redatto da Giorgio Pedrocco e chi scrive, per vedere le macchine e gli attrezzi dei cicli del grano e del vino trasferiti dal Barco alla cantina del Palazzo Ducale (abbandonata quell’anno dall’azienda agraria del senatore Giovanni Carrara), con l’intento di valorizzare gli stessi sotterranei, gli attrezzi e le macchine. L’idea venne...