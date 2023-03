"Il museo durantino dell’agricoltura è fruibile dal pubblico"

"Il Museo Museo di Storia dell’Agricoltura e dell’Artigianato di Urbania è regolarmente aperto al pubblico. Chi vuole vederlo, può farne richiesta alla biglietteria del palazzo ducale, che provvede ad aprire la porta e ad accompagnare i visitatori, fornendo anche spiegazioni". Alice Lombardelli, responsabile dell’ufficio cultura e turismo del Comune risponde all’articolo di Gianni Lucerna, già promotore del Museo durantino negli anni in cui era dipendente del Comune. "Saremo sempre grati a Gianni Lucerna per le cose che ha fatto per creare questo museo e altre iniziative. Come anche lui stesso sa, l’ufficio cultura e turismo ha personale al minimo, è una grande sfida per Urbania tenere aperto il Palazzo Ducale. I biglietti staccati non sono tanti, ci lavoriamo ma il Covid ha cambiato la tendenza positiva. Nel 2018 avevamo staccato 4.300 biglietti, nel 2019 ben 7.500 anche per la bella mostra con un quadro di Tiziano prestato dagli Uffizi. Nel 2022 siamo tornati a 4.950 visitatori. Tra questi chi vuole è benvenuto al Museo dell’agricoltura, che conferma l’offerta variegata del nostro Museo. Tutto si può migliorare, però siamo anche pochissimi a gestire tutto, e far fronte ad ogni cosa non è semplice", conclude la Lombardelli.