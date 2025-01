"Il Museo si smantella? No, si espande"

Nessun smantellamento, il Museo di Storia dell’Agricoltura e dell’Artigianato di Urbania è più vivo che mai. C’erano stati nei giorni scorsi malumori legati a un possibile smantellamento dei magazzini e dispersione dei tanti oggetti raccolti in anni di attività che sembravano potessero essere il presupposto di un ridimensionamento del museo allestito nelle cantine del palazzo ducale durantino. Sentendo il sindaco Marco Ciccolini, però, pare che il trend e la volontà siano proprio all’opposto.

Al centro del contendere, che aveva acceso le diverse interpretazioni, c’è il fatto che alcuni dei pezzi raccolti per il museo, che non erano finiti nelle sale allestite ed erano raccolti in un magazzino comunale, sono stati affidati agli agriturismi della zona. Tra i pezzi che raccontano un epoca ormai lontana tanti strumenti rappresentativi della tradizione contadina dell’alto Metauro: le prime seminatrici arrivate in Urbania dalla Romagna, un telaio, un carro agricolo decorato appartenuto a Riccardo Ciacci e uno svecciatoio proveniente dalla famiglia di Ferruccio Parri di Mercatello, il laboratorio intero per la lavorazione della lana di Vera Bardeggia di Urbino, la ruota del cordaio Dalmazio, alcune macchine azionabili dalla forza dell’acqua del Mulino Cirillo, raccontato da Dino Tiberi, di proprietà della famiglia Maggi di Urbino, una piccola macina e altri oggetti della bottega di Vincenzo Feligiotti e le assi di legno del palmento del mulino medievale dei Fangacci.

Dispersione di un patrimonio, smantellamento di pezzi ormai molto antichi donati perché finissero nel museo o c’è dell’altro dietro? Secondo il sindaco Marco Ciccolini il MusAA, questo l’acronimo che identifica il museo, non solo non rischia nulla ma anzi è al centro di interessanti progetti: "Gli attrezzi e gli strumenti agricoli raccolti negli anni erano tenuti in un magazzino comunale non più idoneo alla loro conservazione per lungo tempo, essendo per la maggior parte in legno. Si è scelto così di dargli una seconda vita e una nuova visibilità stringendo accordi con gli agriturismi del nostro comune perché li tengano in mostra nelle loro strutture, accessibili alla vista di turisti e urbaniesi. In questo modo assicuriamo anche a quelli non presenti nel percorso espositivo del museo la giusta collocazione. Si tratta di una prima operazione di valorizzazione che guarda al progetto più ampio di un museo di artigianato e agricoltura diffuso sul territorio che assicura una dignità anche a quei pezzi che sarebbero stati destinati al degrado. Nell’ottica di questo progetto rientra anche la donazione dalla Regione Marche della Biblioteca della Cattedra Ambulante di Agricoltura, ospitata ora all’Istituto Agrario Della Rovere, che sarà un altro grande partner di questo progetto. Ovviamente tutto il materiale che è in mostra presso gli agriturismi è stato catalogato, fotografato e siamo in grado di risalire al luogo in cui è in mostra ogni singolo pezzo. Nulla è stato venduto e tutto è pronto ad essere valorizzato".

Andrea Angelini