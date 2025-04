Il musicista inglese Peter Godwin ora duetta con il nostro dr. Gam

Hanno duettato insieme e registrato un video. Una collaborazione a dir poco prestigiosa per dr. Gam (al secolo Andrea Gamurrini), cantante, musicista, compositore e videomaker fanese, quella con Peter Godwin autore di testi per tanti artisti tra cui spiccano tra gli altri David Bowie e Steve Winwood.

Peter Godwin, come ha conosciuto dr.Gam? "Andrea (dr.Gam) mi è stato presentato dal produttore Claudio Citarella che ha anche curato il video del mio singolo “You!“, girato a Nizza quattro anni fa".

Quando e perché hai deciso di collaborare con lui? "Non appena ho ascoltato Vieni a cambiare il mondo. E’ una meravigliosa satira; adoro come la luce riesca a farsi strada nell’oscurità. Andrea ha avuto l’idea di cantarla insieme e per me è stata una sfida entusiasmante. Inoltre Andrea aveva una visione per il video che è nata mentre scriveva e produceva la canzone, e la narrazione e l’estetica sono brillanti, catturando perfettamente i temi del brano e rendendoli accessibili a un pubblico internazionale che potrebbe non comprendere l’italiano".

Ha accettato la sfida di cantare in italiano… "Per capriccio ho iniziato a imparare l’italiano prima di trasferirmi nel sud della Francia, ma il mio italiano è inesistente. Per fortuna ho un buon orecchio per le lingue. Dal mio album di debutto con i Metro e lungo tutta la mia carriera solista ho cantato spesso in francese. Per esempio, ho fatto una versione francese di Emotional Disguise che ho chiamato French Emotions e in realtà è diventata popolare in tutto il mondo, di per sé. Così, ho amato l’idea di superare i miei limiti cantando in italiano per la prima volta; l’italiano è una lingua bellissima per cantare. Andrea è stato contento del risultato e questa è la cosa principale. Finora i miei amici italiani sembrano apprezzarlo, immagino che mi perdonino l’accento".

Com’è stato lavorare con David Bowie? "Ho incontrato Bowie all’Embassy Night Club a Londra assieme alla mia amica Bianca Jagger, l’ex di Mic. Mi ha presentato a David e abbiamo scambiato due chiacchiere. Mi chiese cosa facessi e gli dissi: “Beh, faccio quello che fai tu, ma sono solo all’inizio, ho appena pubblicato il mio primo singolo si chiama Criminal World. Era l’inizio del 1977. Nel frattempo Criminal World dei Metro fu pubblicato in tutto il mondo e fu persino un successo in Italia. Sei anni dopo stavo camminando a Earls Court e il mio vicino Rusty Egan mi fece i complimenti perché Bowie aveva fatto una cover di Criminal World sul suo nuovo album. Pensavo stesse scherzando! Tempo dopo rispondendo ad un’intervista alla Bbc su perché avesse scelto di fare una cover di Criminal World Bowie rispose che aveva comprato l’album quando uscì e gli piacevano molte canzoni, ma Criminal World era la sua preferita".

Cosa ha significato per lei quella collaborazione? "Sono sempre stato un grandissimo fan di David Bowie e di tutte le sue avventure artistiche. Quindi l’idea che potesse apprezzare qualcosa del mio lavoro è stata davvero sconvolgente. Un onore enorme e uno dei momenti più toccanti".

E riguardo alla sua esperienza con Steve Winwood? "Lavorare con Steve è stato un altro punto altissimo della mia carriera. Una domenica dopo mezzanotte nel 2006 ricevetti una chiamata dal produttore Johnson Somerset, che mi disse che Steve voleva leggere alcuni miei testi per una possibile collaborazione. Nonostante gli impegni scrissi 17 testi in 2 giorni ed il martedì mattina li inviai via email a sua moglie. Ne scelse due e li musicò: sono poi finiti sull’album Nine Lives – We’re All Looking e I’m Not Drowning. Nel 2008 l’album arrivò al numero 12 della classifica americana, il più grande successo di Steve degli ultimi vent’anni. Che dire? Sono davvero fortunato".

Come vede la scena musicale? C’è un erede di Bowie? "Sempre aperto al nuovo. Un erede di Bowie? È come sognare oggi una band come i Beatles erede dei Beatles. Questi artisti hanno un talento davvero ineguagliabile e il loro percorso, il momento storico e culturale, tutto contribuisce alla loro unicità e magia".

Progetti futuri? "Oltre al progetto con dr.Gam, sto lavorando con Leha Lane, cantante e chitarrista della band texana dei Rosegarden Funeral Party. È stato sorprendente scoprire come una giovane artista americana considerasse i Metro e la mia carriera solista tra le sue principali influenze. Insieme abbiamo pubblicato una cover di Middle of the Night dei Metro per il suo album Take Cover, e da lì è nato un intero album di inediti in duetto, Now is Forever, che uscirà quest’anno come Peter Godwin & Leah Lane. Per ultimo quest’estate farò 18 concerti nel tour statunitense Lost 80’s Live".