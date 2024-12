Il Natale di Carpegna non finisce mai. Fioccano ancora cori e concerti

Continua il ricco programma del Natale 2024 di Carpegna, organizzato dal Comune, dalla Proloco e dalle associazioni locali. "Dopo il grande successo - dicono soddisfatti il sindaco Mirco Ruggeri e il presidente della Proloco Alessandro Borgia - di "Doni sotto l’Albero", con l’arrivo di Babbo Natale, i mercatini e la presenza della Banda Città di Carpegna e di Note di Natale, rassegna natalizia di Cori Parrocchiali del territorio, organizzati dalla Parrocchia e dal Coro di San Nicolò, oggi alle 21,15 presso la chiesa di San Nicolò, ad ingresso libero si terrà il concerto di Natale "Arie e canti di Natal". Un concerto importante e di grande livello diretto dal M° Valentino Bastianelli, con l’orchestra "I Cameristi di Urbin", la Corale del Montefeltro e il Coro di Santa Lucia di Urbino, con il soprano Lucia Catani e il tenore Xin Yan". "Gli eventi durante queste festività proseguiranno - aggiunge l’assessore Luca Pasquini - martedì 31 dicembre dalle 22,30 in Piazza Conti "Happy New Year" con festa di Capodanno con Dj Set con vinili, con Henri e Cinziano Giovannini, ingresso gratuito con brindisi di Mezzanotte. Tombola della Proloco il 2 gennaio, del Carpegna Calcio il 3 e dell’associazione di volontariato Insieme per l’Eli il 5 gennaio, presso la discoteca Club 753 Pocol, con l’arrivo della Befana". Sempre a Carpegna sarà possibile percorrere la "Via dei Presepi".

am. pi.