Il Natale fanese punta su ’San Francesco’. Luci, proiezioni e musica nell’ex chiesa

Suoni e luminarie al San Francesco, per un Natale di luci che tornano a scintillare in tutto il centro storico. Sarà domenica 26 novembre alle 18 il grande spettacolo dell’accensione dell’Albero in piazza XX Settembre, da cui si diramerà l’illuminazione natalizia cittadina che - dopo la drastica riduzione dello scorso anno che aveva visto illuminato solo il corso e via Arco d’Augusto - torna in tutte le strade dello shopping fanese. Via Nolfi, via Cavour e via Garibaldi comprese. Ma è lo spettacolo di light design (ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 19.30) nella ex chiesa a cielo aperto di San Francesco la grande novità del Natale Più 2023, per il quale l’amministrazione lancia un invito: "Immergetevi nell’incanto dell’ex Chiesa di San Francesco come mai prima d’ora… un’esperienza straordinaria di luci, proiezioni e musica che vi trasporterà indietro nel tempo: sveleremo il racconto affascinante di Pandolfo III Malatesta e delle epiche vicende medievali".

Ma il calendario del Natale di Fano comincia già il 25 novembre, con l’apertura del Villaggio del Natale al Pincio, dove una trentina di standisti animeranno le altrettante casette di legno del mercatino artigianale, una delle quali sarà trasformata nella ‘casa di Babbo Natale’, dove gli elfi accoglieranno (nei giorni di festa e nel week end) i bambini e le loro letterine indirizzate a Santa Claus. Un budget di 100mila euro è stato affidato dal Comune di Fano (che lo organizza) alla Pro Loco Fanum Fortunae (braccio operativo dell’evento inserito nel circuito Il Natale che non ti aspetti dell’Unpli) per dare vita a tutti gli eventi che compongono il ricco cartellone del Natale di Fano, fino al gran finale della Befana in piazza.

"A Natale il Pincio e piazza XX Settembre si trasformano in accoglienti salotti delle feste, animati da spettacoli che incarnano la creatività e il talento locali" sottolinea l’assessore Etienn Lucarelli riferendosi ai 7 appuntamenti del Fano Jazz Winter, i concerti sotto l’Albero di ‘Una scuola tra le note’, il festival del Cinema organizzato dal Fondo Peppe Nigra e i giochi di legno e animazioni a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Ma anche ai 7 appuntamenti nei quartieri, dove il Natale si propaga grazia alle associazioni che li animano. E poi ‘la Via dei Presepi’ da quello di San Marco (50 diorami nelle cantine di palazzo Fabbri, in via Mura Sangallo) a quello dei Maestri Carristi (nei Giardini Roma), passando per quello Marinaro (nella chiesa di San Giuseppe al Porto) e quello della Trave (nella chiesa della Madonna della Trave) fino ad arrivare nelle case dei fanesi. Un itinerario cittadino tra arte e tradizione sarà infatti godibile grazie all’iniziativa della guida turistica Manuela Palmucci che su un gruppo Facebook ha riunito molteplici rappresentazioni della Natività, anche casalinghe, visibili per tutto il periodo natalizio (la mappa è scaricabile tramite QR code dal calendario ufficiale del Natale Più a pag. 7). In piazza XXIV Maggio non mancherà la pista di pattinaggio sul ghiaccio così come in piazza XX Settembre tornerà la Festa di Capodanno con il concerto dei CanClan e il brindisi di mezzanotte, mentre al Teatro della Fortuna l’anno nuovo si attenderà con un concerto e al Politeama con il San Costanzo in ‘Ride Bene chi ride l’Ultimo’.