Il Natale? Una torre dove poter osservare mode e tendenze

Elio ci canta che il Natale è allo zenzero ma siamo sicuri che sia ancora così? Tra le sue mille sfaccettature e usanze, sacre come profane, il Natale è anche una torre dove osservare le mode: in pochi giorni tutto si concentra in una centrifuga a 1200 giri che ci indicherà i trend dell’anno o del mese. Sicuro del momento. È come uno oracolo di gusti e desideri a tutto tondo. Se lo scorso anno lo Yuzu, l’agrume giapponese, era la punta di diamante in un testa a testa con il caramello salato. Si è poi rivelato una meteora a favore di quest’ultimo che è ovunque e di più. Dove siano finite invece le Ugg Tazz color marrone è un mistero: da settimane non si trovano e nessuno le ha. Nella cosmetica è ancora gara aperta tra il rossetto effetto labbra gonfie e la cipria classica. Chi l’avrebbe mai detto, due opposti. Per l’uso è il momento del bomber diritto e super puffy.

Ma veniamo ai film perché tutti stanno riscoprendo Parenti e Serpenti del 1992 dopo che Netflix l’ha inserito in catalogo poche settimane fa. Diretto da Mario Monicelli e restaurato il 4k nel 2021dalla Fondazione Cineteca di Bologna e Titanus, è un classico delle festività. Da anni vado dicendo che è un capolavoro, da quando nemmeno alla tv lo trasmettevano più e c’era una sola sgranatissima versione su YouTube. Ecco, quest’ano in un biglietto di Natale mi sono ritrovato persino la citazione più famosa del film.

Abbiamo però saltato l’Ugly Sweater Day quest’anno, la tradizione del terzo venerdì di dicembre che nacque nel 2001 grazie al Diario di Bridget Jones. Libro che racconta dell’omonima giornalista inglese. Ecco recuperiamo questa settimana leggendolo. Per l’ultimo profumo del 2023 penso a un essenza energica e che profumi di orizzonte, l’odore del mare che si unisce alla vaniglia con un soffio di arancia rossa.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino