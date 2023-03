Il negoziante creativo "Davanti vendo casalinghi ma dietro nasce la moda"

Cosa accomuna stoffe e scampoli con ferramenta e articoli per la casa? Flavio Di Paoli è la risposta e lo fa con un equilibrio cucito impeccabilmente, come un abito di alta sartoria di quelli che le Sorelle Fontana realizzavano per le serate della dolce vita. Lui ha 45 anni è di Urbino e gestisce il negozio di famiglia nel cuore della città Unesco che vende, appunto, casalinghi ma basta guardare oltre a pentole, cavi e chiavi per vedere un banco da lavoro con macchine da cucire, tagliatrice e quant’altro si addica ad un sarto. Conosciamolo.

Lei è candidato come Cittadino dell’anno, come ha appreso la notizia?

"Era domenica mattina ed io ero in hotel a Parma, poco dopo sarei uscito per visitare la mostra dedicata a Roberto Capucci. Mi sono svegliato, ho acceso il cellulare e sono stato travolto da una serie di messaggi di congratulazioni e delle pagine online del Carlino che mi segnalavano tra i candidati. Sono rimasto stupito e tanto felice, non me lo aspettavo sopratutto vedendo chi sono gli altri candidati che hanno un livello altissimo".

Stilista con laurea in moda ma porta avanti anche la tradizione di famiglia, il negozio di via Battisti dove ha creato un angolo per la sua creatività.

"Sì, sono laureato all’Università di Urbino e poi sono diventato maestro di taglio e cucito con corsi a Ca’Gallo e Perugia. La mattina arrivo in negozio lo apro e lavoro fino la sera, nei tempi morti cucio. Durante il giorno sviluppo idee che poi riverso su cartamodello e tessuto. Gli abiti che creo vanno a comporre la collezione e sfilano, principalmente in Urbino ma sono stati presentati anche in altre località in Italia. Credo che in questa città, per quanto forse più lontana rispetto ai centri della moda, le possibilità ci sono e abbiamo tanti esempi che da qua sono arrivati ad essere conosciuti a livello internazionale. E’ più difficile sì, ma anche più soddisfacente".

Torniamo alla mostra dedicata al maestro Capucci: un’alta moda quasi rinascimentale nelle architetture dei volumi. Quanto la ispira?

"Molto. Ricordo ancora l’emozione della conferenza che nel 2005 tenne al nostro corso di laurea e fu spettacolare, i suoi abiti lo sono di più. Io lavoro molto su abiti scultura, sui manichini, perché l’abito è una forma diversa da ciò che si vede. Rosa Geroni ha inventato questo metodo. Mi ispiro anche a Jean-Paul Gaultier e Paco Rabanne".

A giugno sfilerà, cerca partner commerciali?

"Mi piacerebbe. Sono aperto e sono qui. Sto anche lavorando per costruire una start up".

Di Paoli è anche consulente e costumista storico per gli abiti dell’associazione storica Ars Urbino Ducale.

Francesco Pierucci