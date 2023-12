Il New York Times mette il Rof tra i top eventi del 2024

"The Rossini Opera Festival will stage five of the Italian composer Gioachino Rossini’s works in his birthplace of Pesaro on the Adriatic coast. More music to the ears of opera lovers: Pesaro has the distinction of being Italy’s Capital of Culture in 2024".

Parole e musica – udite udite – del New York Times, che inserisce il Rossini Opera Festival tra gli eventi in grado di ‘scuotere’ il 2024.

Ecco la traduzione: "Il Rossini Opera Festival metterà in scena cinque opere del compositore italiano Gioachino Rossini nella sua città natale di Pesaro, sulla costa adriatica. Più musica per gli amanti dell’opera: Pesaro ha il primato di Capitale Italiana della Cultura 2024". Per carità, poche righe ma di assoluto prestigio e di respiro internazionale. Che sia stato un risultato dell’iniziativa che ha portato alla presentazione del Rof 2024 proprio al consolato italiano di New York? Chissà, ma di certo non è male la promozione per un festival che cerca proprio di riprendersi il pubblico americato, calato negli ultimi anni.

A sottolineare le righe dedicate dal New York Times al Rossini Opera Festival è stato il vicesindaco Daniele Vimini, che del Rof è presidente: "Una visibilità internazionale che premia la scelta di un programma straordinario per la 45esima edizione del Rof – ha scritto Vimini – e allo stesso tempo l’intenso e mirato lavoro di promozione negli Stati Uniti e a New York in particolare".