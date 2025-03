“Il nibbio“ Carlo Santamaria incontra gli studenti del Marconi

Oggi alle 11 l’attore Claudio Santamaria sarà al Multiplex Giometti per incontrare gli studenti del Liceo Marconi e dell’Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. I ragazzi prima, alle 9, guarderanno il film “Il nibbio“ con protagonista l’attore italiano. Sarà un’ occasione per fare delle domande a Santamaria che lavora non solo nel cinema ma anche a teatro. Il film racconta una delle pagine più toccanti della nostra storia recente: i ventotto giorni precedenti il 4 marzo 2005, quando Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI, sacrificò la propria vita per salvare la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq. Un film intenso e profondo che porta sul grande schermo il valore del coraggio, del sacrificio e della pace, con la regìa di Alessandro Tonda e un cast d’eccezione: Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. Santamaria è in sala in questo periodo anche con il film “Follemente“. Gli incontri del Multiplex sono organizzati da Massimiliano Giometti.

b. t.