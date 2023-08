Il nigeriano resta dentro "Ma quell’hotel va aiutato"

di Elisabetta Rossi

"Una violenza belluina scatenata in poche ore che non deve più avere modo di esplicarsi". Così il giudice Giacomo Gasparini ha convalidato l’arresto e deciso di tenere ancora in carcere il 23enne nigeriano che qualche giorno fa ha devastato l’ingresso dell’hotel Elvezia, spaccando la vetrata con un posacenere, colpito con due pietre uno dei due titolari, poi si è spogliato e rimasto in boxer seduto sul marciapiede, e, oltre al resto, ha preso a calci anche l’auto dei carabinieri. Il tutto, nell’arco di due giorni di delirio e violenza, perchè pretendeva dai titolari 1500 euro, 5 donne nigeriane, uno chef nigeriano e pure il menù e una camera tutta per lui all’Elvezia. Tentata estorsione, lesioni e danneggiamento le accuse. Ieri, all’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Elena Cortiglioni, non ha parlato sostenendo di non sapere l’italiano.

Il caso ha però sollevato diversi interventi, tra cui quello di Più Europa Pesaro-Urbino con Cora Fattori, Alessandro Cirelli e lo stesso titolare dell’Elvezia, Andrea Verde e di Giovanni Dallasat, consigliere comunale del gruppo misto di minoranza.

Due i punti evidenziati da Più Europa: quello sulle dimissioni da Psichiatria del nigeriano e la difesa di tutti gli altri africani che lavorano e cercano di integrarsi ma finiscono per essere penalizzati da casi sporadici come questo. " La dinamica dei fatti - sacrive Più Europa - mette in luce evidenti disturbi psichici del ragazzo: non sarebbe stato più opportuno trattenerlo in ospedale – anche in regime di Tso - visti i segni di aggressività e instabilità che aveva mostrato? Si sarebbe forse evitata l’aggressione ed il conseguente arresto". Punto secondo: "E’ doveroso riportare fatti di cronaca, ma anche corretto rimarcare che ci sono tanti extra-comunitari che si sono integrati e regolarizzati, imparano la lingua italiana, rispettano le leggi. Questi ragazzi purtroppo non fanno notizia e si sentono fortemente penalizzati dal clima di odio che viene generato da episodi come questi. L’Elvezia è conosciuto per ospitare persone che non riescono a trovare un alloggio. Nel 2020, in piena pandemia, fu l’unica struttura a rimanere aperta e a fronteggiare la crisi abitativa in seguito alla chiusura di tutte le strutture di accoglienza. E al suo interno ci sono tante belle storie come quella di Sylvie, 28 anni, cameriera ai piani proveniente dalla Costa d’Avorio che lavora e sogna di far arrivare in Italia il figlio di otto anni. E di altri come lei. La strada per una buona integrazione è lunga e difficile; il modello da seguire è quello che prevede l’assimilazione dei grandi valori repubblicani. Pesaro sarà Capitale della Cultura 2024, e sarebbe opportuno promuovere un grande dibattito sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione, nonché sul ripensamento, dalle fondamenta, del nostro sistema di cura e trattamento dei disturbi psichiatrici, drammaticamente sottofinanziato e privo di sufficienti mezzi e personale".

"Quello che è accaduto all’Elvezia è inaccettabile - interviene Dallasta a sostegno dell’hotel - Un immigrato africano, con seri problemi comportamentali, mandato dal Comune ha devastato l’albergo e nessuno ne risponde o risarcisce. Anzi, agli albergatori viene richiesto un pagamento di un vecchio verbale". L’Elvezia è infatti stato multato nel 2020 (1600 euro) perchè non era a norma con l’antincendio. Ma non aveva potuto chiudere perchè tutte le altre strutture di accoglienza avevano chiuso per il lockdown e l’hotel del lungomare era stato l’unico a dare un rifugio a tutti quelli rimasti per strada. Dopo 3 anni, a luglio scorso, lo stesso Comune è arrivato a battere cassa. "Per fatti del tutto trascurabili e discutibili - continua Dallasta - Questa è l’Italia che dovremmo combattere, non l’odio inesistente. L’odio lo fomentano questi episodi scaturiti dalla mala gestione. L’Elvezia è una struttura ricettiva che, con l’emergenza Covid, ha dovuto in parte convertirsi ad albergo aperto anche ai bisognosi. Il Comune ha utilizzato spesso l’Elvezia come dimora per casi disperati ed urgenti. Ma i titolari si trovano spesso soli, attaccati anche dalle stesse istituzioni e senza aiuti. È semplice parlare di inclusione quando non la si appoggia. Se Pesaro vuole essere veramente inclusiva non può essere indifferente nei confronti di strutture come l’Elvezia, ma deve sostenerle ed aiutarle. Tutta la mia solidarietà ai gestori che stanno dando un esempio alla comunità pesarese".