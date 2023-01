Il ’nino’ alla conquista dell’universo parallelo

Strizza l’occhio alla realtà virtuale e aumentata, quest’anno, la ‘Festa del Nino’, la celebre kermesse che valorizza e tramanda la tradizione della norcineria locale, che il 22 gennaio vivrà a Sant’Andrea di Suasa, la sua ventesima edizione, dopo la versione ‘virtuale’ (con menù solo d’asporto) del 2021 e l’annullamento di 12 mesi fa. I geniali organizzatori dell’associazione Pro Suasa, che sin dall’esordio della Festa, nel 2003, si sono contraddistinti per l’originalità della campagna di comunicazione e del manifesto pubblicitario, non si sono smentiti neanche quest’anno, inventandosi il ‘Ninoverso’, con un futuribile maialino che vola incontro ad una realtà tutta da scoprire.

Una comunicazione sempre inedita ed estrosa accompagna la ‘Festa del Nino’ sin dal 2003, quando fu raffigurato il maiale col bavaglino al collo, convinto di andare ad una festa, mentre la ‘festa’ l’avrebbero fatta a lui. L’anno dopo fu la volta del suino tridimensionale e poi, via via, ci sono stati, tra gli altri, i richiami al burlesque di ‘Vieni a fare il porco con noi’ del 2011, il ‘Nino-pride’ 2015, l’’Expo-rco’ 2016, il ‘PorKémon’ 2107 e il ‘Luna Pork’ 2020 col suino vestito d’astronauta per omaggiare il 50esimo anniversario dell’allunaggio festeggiato sei mesi prima.

"Quest’anno abbiamo scelto un’edizione nel ‘Ninonverso’ – spiegano i promotori – perché dopo lo stop imposto dalla pandemia, torniamo con qualche pranzo e cena comodamente seduti in meno e con molte iniziative collaterali, non solo a Sant’Andrea, ma anche nel territorio limitrofo. Tutto – aggiungono – ruoterà intorno alla domenica della celebrazione della festa di Sant’Antonio Abate, che quest’anno cadrà il 22 gennaio, con un programma tra il sacro e il profano, iniziando fin dal primo mattino con la colazione tipica delle campagne in occasione della festa di Sant’Antonio per concludersi in piazza la sera con le degustazioni dell’aper-icena. Quest’anno l’offerta enogastronomica si concentrerà sul cibo da strada che valorizza egregiamente i prodotti della norcineria fresca e stagionata. Completeranno il programma le degustazioni e nuove iniziative nei ristoranti e nelle cantine della zona per una valorizzazione completa di tutto il territorio. Che potrà essere conosciuto anche con due iniziative ‘dinamiche’: il Trekking del Nino e il Nino in mountain bike, entrambe fissate per il 22". Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.

Sandro Franceschetti