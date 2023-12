Il “No Tubo“ contro il gasdotto protesta dalla cascata Gorgaccia

Se ne parla da 18 anni e non senza polemiche, ma ora sembra che sia diventata una priorità il completamento (nel giro di 2 o 3 anni) del super gasdotto che nel suo tracciato interesserà i comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace per quel che riguarda la nostra provincia.

I lavori, stando a quanto riferito dai proprietari dei terreni convocati lo scorso luglio per l’indennizzo, dovrebbero iniziare nel settembre 2024. Mentre l’Italia cerca di completare l’infrastruttura per trasportare il gas, c’è comunque il fronte del “no“. Lo scorso 8 dicembre c’è stata una iniziativa, “La giornata internazionale di lotta contro le grandi opere inutili, dannose e imposte“ dove si sono confrontati comitati e associazioni che da anni si oppongono al mega gasdotto Snam Linea Adriatica, lungo 430 chilometri e che va da Sulmona a Bologna. Ci sono state manifestazioni a Brindisi, Sulmona, Colfiorito, Apecchio, Città di Castello e Forlì. Ad Apecchio, un gruppo di cittadini dello storico comitato “No Tubo“, del Gruppo di Intervento Giuridico, di Lupus in Fabula e di Mountain Wilderness, hanno sfidato il freddo e i numerosi guadi sulle gelide acque del torrente dei Tacconi e imboccando il sentiero n° 239 hanno raggiunto la piccola cascata della “Gorgaccia“ per un sit in (pochi hanno avuto il coraggio di mettere i piedi a mollo) e hanno srotolato lo striscione “No Tubo“ al di sopra di essa. Quando il progetto fu presentato il tracciato sarebbe dovuto passare proprio sulla cascata, poi fu modificato e spostato di qualche centinaio di metri a monte. "Dopo la mobilitazione dell’8 dicembre – fanno sapere dalle associazioni ambientaliste – la lotta contro il mega gasdotto Linea Adriatica proseguirà su vari livelli, compreso quello legale. Comitati e associazioni contestano, infatti, l’assurda tesi della Snam secondo cui la Valutazione di Impatto Ambientale dei vari “pezzi“ in cui è stata suddivisa l’opera sia da considerarsi senza scadenza, cioè eterna".

