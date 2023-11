Il nodo immigrazione. L’appello di Pietro Bartolo ’Ragazzi, il futuro siete voi’

"I diritti sono di tutti e per tutti, altrimenti bisognerebbe chiamarli privilegi": è con questa frase di Gino Strada, medico e attivista per i diritti umanitari, che si è aperta la conferenza sul tema dell’immigrazione, all’hotel Baia Flaminia Resort, di ieri mattina. A prendere parte al discorso sull’argomento, davanti a quasi 300 persone, tra cui molti studenti delle scuole Mamiani, Mengaroni e Bramante, l’europarlamentare Pietro Bartolo, il quale è andato di persona ad assistere i migranti a Lampedusa, dopo il tragico evento del 2019 in cui hanno perso la vita quasi 20 richiedenti asilo.

"Purtroppo, con tutti i decreti che sono stati emessi dal governo, si sta assistendo ad una violazione di tutti i diritti umani – spiega Pietro Bartolo –. È di qualche giorno fa la notizia di questo accordo con l’Albania, vista come un contenitore dove "depositare" le persone che arrivano in Italia in cerca di aiuto e, soprattutto, di libertà. È qualcosa di immorale, perché non si rispettano né gli accordi internazionali né la nostra Costituzione, e ciò non potrà che portare ad una gravissima situazione. Hanno fallito con Kais Saied, in Tunisia, e probabilmente falliranno anche in questo nuovo accordo, fatto di continui attacchi alla democrazia. Cercare di fare patti con paesi terzi, fuori dall’Unione Europea, è come mostrare di avere le "fette di salame negli occhi".

La domanda che molte persone si sono poste, vedendo le ondate di migranti arrivati in questo ultimo anno, è stata quella di chiedersi cosa effettivamente l’Unione Europea abbia mai fatto per evitate il continuo susseguirsi di sbarchi: "L’Europa, in questo momento, ha una deriva verso la destra e lo sta dimostrato attraverso i tanti trattati anti-immigrazione – continua l’europarlamentare –. C’è da dire, però, che ha fatto tanto e può ancora fare tanto, anche perché sappiamo benissimo che da una parte ci sono i governi e gli imprenditori, ma dall’altra ci sono i civili responsabili e coscienziosi. La Polonia, come tutti sappiamo, nonostante fosse un paese molto chiuso fino a qualche tempo fa, ha accolto quasi un milione e mezzo di persone che venivano dall’Ucraina. Questa è l’Europa che voglio io, che apre le sue porte ai rifugiati. Non esistono immigrati di serie A o B, di colore chiaro o scuro: chiunque abbia bisogno di aiuto deve essere soccorso".

Inoltre, Bartolo è rimasto anche soddisfatto della presenza dei giovani in un Paese che, secondo le stime, sta lentamente – ma inesorabilmente – invecchiando: "I giovani, per noi, sono il futuro – conclude Bartolo –. Per fortuna, i giovani sono molto più sensibili al tema immigrazione rispetto alla mia generazione, ma anche alla successiva. Purtroppo, quando si tratta il tema della cittadinanza ai ragazzi che sono qui da molto tempo, la gente urla alla ’sostituzione etnica’ e questo è il pensiero errato in cui maggiormente si ricade. L’Italia è un paese che, demograficamente parlando, sta subendo un crollo drastico: ben vengano i giovani da altri paesi a risollevare la situazione, con il loro bagaglio culturale e di esperienze. I giovani devono essere istruiti alla tolleranza e vederne così tanti, in questa mattinata, mi fa pensare che forse potremmo avere qualche speranza nel rendere il mondo un posto migliore".