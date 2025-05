Il nodo salute mentale: "Per un foglio di ricovero abbiamo girato due città. Psichiatri introvabili"

"Abbiamo girato due città per trovare uno psichiatra che firmasse un foglio di ricovero per mia figlia. E non ci siamo riusciti". Lo racconta la mamma di una ragazza di Pesaro che da tempo lotta contro un disturbo dell’alimentazione, e che proprio per questo ha avuto bisogno di un ricovero in una struttura specializzata. "Venerdì, appena abbiamo ricevuto la chiamata dalla struttura – racconta la donna – ci siamo attivati per ottenere il foglio di ricovero, e abbiamo immediatamente chiamato il Centro di Salute mentale di Pesaro chiedendo di uno psichiatra. Al telefono ci hanno detto che lo psichiatra non c’era, perché era a Fano. Siccome non potevamo aspettare, mio marito è corso a Fano, ma una volta arrivato là gli hanno detto che il dottore era dovuto correre a Pesaro, al Pronto soccorso, perché c’era stata un’emergenza. A quel punto siamo tornati a Pesaro, ma non abbiamo cercato lo psichiatra, che evidentemente era impegnato nell’emergenza e non poteva badare a noi, ma abbiamo chiesto aiuto al nostro medico di famiglia. Il quale si è attivato anche se la questione non era di sua diretta competenza, e grazie alla sua ’mediazione’ e cortesia ci ha aiutati ancora una volta, come già era successo in passato. Ma vi sembra normale?"

"Ancora una volta ilsistema mostra tutte le sue carenze" è il commento di Romina Dominici, consigliera comunale del gruppo ’La Marcia in più’. "Nei mesi scorsi abbiamo letto con speranza gli annunci dell’Azienda Sanitaria Territoriale: l’impegno nero su bianco all’assunzione, tramite bando, di tre medici specialisti per i disturbi del comportamento alimentare. Una promessa importante, che accendeva un faro su una realtà troppo spesso ignorata. Ancora oggi, però, ci troviamo a fare i conti con una situazione che resta drammaticamente carente. Il Centro di salute mentale di Pesaro, ad oggi, non riesce a garantire risposte adeguate. Le famiglie si trovano a inseguire un foglio di ricovero come fosse un miraggio, costrette a muoversi da un servizio all’altro senza una guida, come trottole impazzite. E alla fine, spesso, si torna al punto di partenza: il medico di base. E’ necessaria una visione e, soprattutto, una progettazione a lungo termine, che garantisca una presa in carico strutturata, come ogni servizio pubblico dovrebbe assicurare. Servizi assenti significano famiglie abbandonate, lasciate sole a gestire situazioni di estrema fragilità senza un rife imento stabile. È inaccettabile".

"Serve un’inversione di rotta immediata: la ripresa del servizio, la presa in carico reale, la continuità terapeutica. Non bastano interventi spot o figure part-time: serve un piano benprogrammato, con personale qualificato e un’organizzazione efficiente. Non solo per il Centro Galantara, ma per tutta la struttura del Centro di Salute Mentale di Pesaro, vengano finalmente assunti i tre medici specialisti, così come promesso. Chi affronta un disturbo alimentare non ha bisogno di ostacoli, rimpalli, attese e silenzi, ma di un sistema che funzioni, che accolga, che accompagni. È tempo che le istituzioni sanitarie prendano sul serio questo bisogno e lo traducano in interventi reali, strutturati, continuativi".

ben.i.