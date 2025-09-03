"Il nostro amore per la Vuelle non muore mai"

I tifosi della Vuelle sanno sempre sorprendere. La prima a rinnovare l’abbonamento ieri è stata una ragazza cubana, Amarilys Borrego, arrivata davanti all’Hotel Clipper prima che la campagna 25/26 aprisse i battenti: "Da trent’anni vivo a Pesaro. Facevo parte di una compagnia di ragazzi che erano tutti tifosi della Vuelle e così, per il piacere di stare con loro, facevo il biglietto di volta in volta. Poi sono cambiati i tempi e mi sono aggregata ad un altro gruppo facendo l’abbonamento. Sono affezionata al mio posto in K1, il primo vicino alle scale, con dietro la ringhiera, così sono libera di muovermi". Una storia bellissima che racconta come l’integrazione in questa città passi anche attraverso la passione comune per il basket.

C’è poi chi è cresciuto insieme nell’amore reciproco e per la Vuelle come Sabrina Pacini e Paolo Lorenzi: "Da fidanzati eravamo nell’Inferno Biancorosso guidato da Marco Piccoli: che tempi, e che squadra! – sospira lei -. Poi è nato nostro figlio e per un po’ siamo andati nel terzo anello per rispamiare. Ora siamo abbonati da una decina d’anni in K1". Il marito sorride: "Al basket ho dato tutto, prima ho giocato rompendomi tutto il possibile, adesso alleno ai Tigers Montecchio. La mia è una passione vera, non importa che squadra fanno, noi ci siamo sempre".

C’è poi un simpatico trio di veterani: "In realtà siamo quattro, ma uno stamattina è andato in bicicletta – racconta Nerino Bonetti -. Io sono abbonato dal 68/69, quando ancora si chiamava Butangas, e insieme a Sergio Ginepro facevamo rumore battendo coi piedi sui tavolacci". Sono andati in avanscoperta al torneo di Riccione: "Mancava metà squadra, non si può giudicare – dice Giuseppe Berti – e poi i giovani si son dati da fare. Noi ci abboniamo comunque, per noi la Vuelle è come un magnetismo". Il terzo, Enrico Giunti, arriva in scooter dalla spiaggia di cui è proprietario: "Ci ha fatto piacere l’attenzione verso gli Over 70, con quello che risparmiamo andremo a mangiare una pizza".

Colpisce il sorriso disarmante di Matteo Masetti, un ragazzo disabile che adora il basket: "Mi piacciono tutti gli sport ma la Vuelle non l’ho mai lasciata in questi dieci anni – dice -. Vengo al palas con un accompagnatore e la società mi viene incontro con un ridotto". Contentissima la proprietaria dell’Hotel Clipper, Vanessa Gasparini: "Mio padre ha sempre seguito dai tempi della Scavolini, ora sono diventata anch’io fedelissima dato che mio figlio gioca nelle giovanili. Ci ha fatto davvero piacere che la Vuelle abbia scelto il nostro hotel, completamente rinnovato: la gente ha un’accoglienza degna mentre aspetta e per noi è un modo di farci conoscere".

Elisabetta Ferri