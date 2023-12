"Il nostro dissesto idrogeologico non si risolve raccogliendo legna"

L’idea che per ambiente ed economia dell’entroterra si possa ripartire facilmente, anche dopo le alluvioni, non convice l’associazione ambientalista “La Lupus in Fabula“. La presentazione di “Ripartiamo dal Catria“ è di due settimane fa e ora arriva una meditata replica. "“Ripartiamo dal Catria“, con la presenza dell’ononorevole Carloni nella sede dell’Azienda Speciale Consorziale del Catria aveva lo scopo di presentare il progetto dell’Azienda Speciale che si è aggiudicata per 50mila euro dei 500mila messi a disposizione del Ministero dell’Agricoltura per il cosiddetto Decreto Legna voluto fortemente dal deputato. Questo decreto mira a promuovere l’attività di raccolta del legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. E’ escluso il taglio, abbattimento, danneggiamento eo sradicamento di piante vive, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli e forestali, i lavoratori agricoli, i pensionati e le organizzazioni agricole".

"Secondo Carloni – continua l’associazione ambientalista – questo provvedimento era necessario perché fino al marzo 2023 assurde regole burocratiche impedivano la raccolta della legna ai privati cittadini e li esponevano al rischio di sanzioni". Ricorda però l’associazione che "nella Provincia di Pesaro ed Urbino bastava recarsi negli uffici di viale Gramsci a Pesaro e dopo la compilazione di un modulo, i richiedenti (in genere pensionati) venivano, seduta stante, autorizzati. Dalle 300 domande di qualche anno fa, oggi siamo a circa 150 richieste all’anno. Ora, sembra, che l’Ascc voglia far diventare la raccolta della legna trasportata dalle piene una filiera per produrre cippato o combustibile per piccole centrali a biomasse. Una ipotesi alquanto improbabile a meno che si speri che l’alluvione del 15 settembre 2022 avvenga ogni anno oppure si taglino gli alberi in piedi, devastando i residui boschi ripariali. Di certo – conclude “La Lupus in Fabula“ – non sarà con i 500mila euro finiti nelle tasche di Coldiretti e di 8 aziende agricole del settore forestale che si frenerà il dissesto idrogeologico. Per evitare che le piogge torrenziali creino danni ed anche vittime è urgente una diversa gestione dei suoli agricoli e forestali. Occorre ridurre drasticamente i tagli a raso dei boschi, con il tradizionale sfruttamento a ceduo, ed evitare l’eradicazione di alberi per realizzare infrastrutture come gli impianti da sci".