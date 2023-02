"Il nostro impegno al fianco dei ragazzi"

"Noi siamo una banca locale legata al territorio su cui opera e siamo sempre molto attenti su quanto avviene e merita il nostro appoggio". A parlare è Fausto Caldari, ormai storico presidente di RivieraBanca che quest’anno sostiene il Campionato di giornalismo scolastico del Carlino di Pesaro.

I giovani sono dunque un vostro interesse particolare.

"Come banca noi stiamo accanto ai giovani praticamente per l’intera vita scolastica, andiamo dalle scuole primarie fino all’ingresso all’università e lo facciamo in forme solide e diverse".

Quindi il progetto del Carlino non poteva non piacervi.

"Sicuramente, fra l’altro il ‘Carlino’ è una importante realtà territoriale da cui possono venire buone indicazioni. Per quello che riguarda RivieraBanca possiamo tranquillamente affermare che il mondo giovanile con i suoi interessi e i suoi problemi ha sempre fatto parte del nostro dna".

Sappiamo che avete anche adottato alcune iniziative attraverso le quali portare avanti le vostre attività istituzionali.

"Vero, già lo scorso anno abbiamo creato una assemblea di giovani, una associazione che abbia come elemento primario proprio quello di portare avanti le esigenze del mondo giovanile nei confronti degli altri soci". E dunque questa iniziativa del Campionato scolastico del "Carlino" pare rivestire tutti i connotati che interessano la vostra politica strategica di banca che vuole essere sempre più presente sul territorio.

"Direi proprio di sì, la vena giovanile è portatrice di idee sempre nuove, noi lavoriamo per il futuro e i giovani oltre che al futuro sono anche il presente". Perché migliorare il presente che è fatto anche dagli studenti delle scuole coinvolte dal ‘Carlino’ vuol dire anche cercare di rendere migliore il futuro.

"E' uno dei nostri principi informatori, lavorare per il futuro non deve mai fare dimenticare che i futuro è anche adesso".