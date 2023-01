"Il nostro nuovo monastero sarà un valore per la città"

di Anna Marchetti

Prende forma, nella zona di Monte Giove-Prelato, il monastero dei frati trappisti: è terminata la ristrutturazione del casale esistente che ora dovrà essere arredato, l’area è stata recintata e si sta lavorando al giardino che circonderà le costruzioni. L’abate della comunità cistercense di Frattocchie è padre Loris Tomassini, 61 anni, originario di Orciano e ordinato nella diocesi di Fano nel 1988.

Padre Loris, quando vi trasferirete a Monte Giove?

"Non abbiamo una data precisa, prima dobbiamo liberare e chiudere il monastero di Frattocchie che è veramente grande, circondato da 30 ettari di terra. Quando verremo a Monte Giove lo comunicheremo, penso che la nostra presenza possa essere un valore aggiunto per il territorio perché costruiremo un monastero e non un insediamento industriale o turistico".

Il monastero di Frattocchie è stato venduto?

"Sono questione riservate".

Quanti frati siete?

"Siamo 13, dai novizi ai frati più anziani. Una grande famiglia".

I lavori del monastero di Monte Giove non sono partiti, si lavora a una variante al Prg: quali sono le previsioni?

"I tempi per avere le autorizzazioni e avviare le gare d’appalto sono lunghi. Siamo solo all’inizio di un percorso complesso con tanti obblighi da ottemperare. È una situazione delicata da gestire con accuratezza: noi siamo monaci, preghiamo, lavoriamo e cerchiamo Dio".

Google maps però restituisce le immagini di scavi proprio in quella zona: di cosa si tratta?

"Sono i sondaggi effettuati dalla Soprintendenza archeologica negli scorsi mesi e conclusi a luglio. È stato tutto richiuso perché le tracce emerse di insediamenti piceni non interferiscono con la futura costruzione".

La ristrutturazione del preesistente casale è terminata: sarà destinato a foresteria?

"Sarà la nostra prima abitazione, poi una volta costruito il monastero sarà destinato all’accoglienza degli ospiti che vorranno condividerela preghiera".

Come gestirete i terreni che circondano il monastero?

"Sono tutti a coltivazione biologica, già affidati alla cooperativa di Montebello".

Era necessario costruire una struttura così imponente per ospitare 13 frati?

"Non è molto grande se paragonata ad altre realtà, come quella di Frattocchie. Si tratta di un normale monastero, semplice, che non avrà grande impatto perché inserito in mezzo al verde e al di sotto della casa colonica. La nostra spiritualità e il nostro modo di vivere si ispira alla semplicità e all’essenzialità".

Vi dispiace lasciare il monastero di Frattocchie?

"Il trasferimento è una necessità perché non possiamo più gestire una realtà sproporzionata alle nostre forze e inadatta alla nostra vita di preghiera".

Non era possibile recuperare strutture religiose già esistenti, anche nel nostro territorio?

"Abbiamo fatto tante ricerche, per anni, in tutta Italia. Non è facile sistemarsi in immobili già presenti che nella maggior parte dei casi sono vincolati dalla Soprintendenza, dov’è quasi impossibile intervenire, soprattutto se non sono di proprietà ma concessi in comodato. Chi in passato ha fatto questa scelta, poi è stato costretto ad andarsene e spesso sono in centri abitati mentre per noi è importante stare in luoghi di solitudine e silenzio. È questa la ragione per cui lasciamo Frattocchie, perché siamo circondati dalla città e dall’aeroporto di Ciampino".