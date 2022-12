"Il nostro ospedale è sempre il riferimento dell’entroterra"

Cosa accade all’ospedale di Urbino? Elisabetta Foschi, assessore comunale alla sanità, interviene sul dibattito in corso. "Credo sia innanzitutto necessario – dice la Foschi – ribadire con chiarezza che l’ospedale di Urbino è una struttura di primo livello e tale rimarrà con la nuova riforma. Urbino sarà unico ospedale di riferimento di una area montana territorialmente molto ampia dove poi saranno attivi ospedali di comunità a supporto di Urbino. Come è noto, il nosocomio urbinate ha molte eccellenze e alcune criticità. Le eccellenze, ovvero i reparti che sono un vero fiore all’occhiello della sanità regionale, saranno potenziate. A tal proposito è bene ribadire che il nostro punto nascite non rischia nulla. Si tratta di un reparto che fa addirittura mobilità attiva e sciocco è il Pd a creare allarmismo in questo senso. Relativamente alle criticità, c’è il convinto impegno a risolverle. Cosa che sarebbe stata impossibile se si fosse realizzato l’ospedale unico provinciale, voluto dal Pd, che avrebbe concentrato sulla costa tutte le risorse finanziarie, umane e tutti i posti letto assegnati alla nostra provincia. In questi giorni l’ospedale è andato indubbiamente in difficoltà".

"Ciò avviene – dice la Foschi – quando gli accessi al Pronto Soccorso sono decisamente maggiori rispetto alla capacità di spazi e di posti letto del nostro nosocomio. Questo può accadere nei mesi invernali in cui aumentano le patologie influenzali, patologie di tipo internistico che spesso colpiscono anziani e cronici, ovvero bisognosi di un ricovero in area medica, area con un organico incompleto e con posti letto ridotti anche per necessità di mantenimento di un’area filtro. Dunque vanno risolte le problematiche relative alla carenza di spazi e alla carenza di medici, problemi analoghi a tutte le strutture ospedaliere anche se è importante ribadire che nessun codice rosso è rimasto senza le immediate cure. Quanto alle soluzioni per risolvere le criticità di Urbino, queste sono già in parte progettate e finanziate. Per quanto riguarda gli spazi è già stata programmata e finanziata la nuova palazzina per emergenza e urgenza in grado di risolvere le criticità del Pronto Soccorso".

"Quanto alla carenza di medici, dal primo gennaio – conclude la Foschi – entrerà in vigore la nuova area sanitaria territoriale, che avrà personalità giuridica e che consentirà con maggior facilità di mettere in rete le risorse umane necessarie. Tutto è in fase di riorganizzazione in questi giorni e di certo non mancherà l’impegno e l’attenzione della nostra amministrazione affinché gli impegni per il nostro ospedale vengano mantenuti", conclude l’assessore alla sanità del Comune di Urbino.