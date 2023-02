Il nostro paesaggio a suon di ’like’ Un concorso premia gli scatti migliori

Si è concluso il concorso #AlteMarchePhotoContest, voluto dall’Unione Montana del Catria e del Nerone. Sono stati settantacinque i partecipanti che hanno cercato di cogliere gli aspetti più emozionanti ed intimi del territorio, caricandoli nell’apposita sezione online e poi pubblicate sui profili social di Alte Marche. A decretare le più belle il pubblico con like, commenti e reazioni alle immagini.

Tre i classificati, Manuel Bacchiocchi al primo posto con la medaglia d’oro conquistata con una foto di Acqualagna e il suo paesaggio; mentre Sabrina Bernardi ha conquistato la medaglia d’argento e Marzia Bernardi la medaglia di bronzo, entrambe con due scatti della ex miniera di Sassoferrato oggetto di una interessante opera di valorizzazione.

La premiazione. Al podio sono stati conferiti tre buoni spesa di differente valore da spendere in negozi di elettronica. Trecento euro al vincitore, duecento alla seconda classificata e cento alla terza, è avvenuta a Cagli nella sede dell’Unione.

Un concorso che si è aperto il primo dicembre 2022 e chiuso l’otto gennaio: l’obiettivo era quello di immortalare un particolare naturalistico, cittadino o enogastornomico riguardante uno dei nove comuni delle Alte Marche, appartenente alla Strategia Nazionale Aree Interne. Ovvero Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio. A premiare i vincitori il presidente dell’Unione Montana del Catria e del Nerone, Alberto Alessandri.

Lo stesso Alessandri durante il lancio del concorso dichiarava: "E’ da oltre un anno che si sta lavorando ottimamente ad una comunicazione mediatica di quelle che sono le eccellenze, le peculiarità e i valori dei nostri Comuni. Questo per comunicare manifestazioni e iniziative, ma anche per informare e sensibilizzare la popolazione su eventi importanti, come l’alluvione del settembre scorso che ha purtroppo colpito alcune comunità locali delle Alte Marche.

Si lavora costantemente per promuovere una terra ricca di arte e cultura, unica per il suo ambiente incontaminato, ideale per ogni attività all’aria aperta e per ogni fascia di età, ricca di chiese e monasteri, dalle tradizioni culinarie più disparate e gustose. Una comunicazione che passa dai canali più convenzionali a quelli più attuali, come i social network". Anche a concorso chiuso si potrà continuare a inviare le foto ai canali social di Alte Marche che andranno ad ampliare l’album digitale del territorio da condividere con i follower.

fra. pier.