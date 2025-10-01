"Il nostro peso politico ora è molto più forte"

La sua rielezione (come quella degli altri) non era scontata eppure Giacomo Rossi, 42 anni di Apecchio è per la seconda legislatura consecutiva membro del Consiglio regionale. A capo del movimento ‘Civici Marche’ Rossi ha ottenuto nella circoscrizione Pesaro-Urbino 2.604 preferenze (5.301 i voti al simbolo), la maggior parte a Cagli (566) e poi ad Apecchio (330) dove con il 42,82% è risultato il primo partito. Nella Regione i Civici Marche hanno preso 14.680 voti (2,59%). Se l’elezione di 5 anni fa il suo seggio era scattato con il premio di maggioranza e in modo per molti inaspettato, questa volta Rossi se l’è guadagnata con numeri più cospicui.

"Sono contento di avere la possibilità di continuare il mio lavoro a servizio dei cittadini e del territorio – dice – forte anche di oltre 2.600 preferenze personali e di un Movimento al 2,6%. Il risultato di Civici Marche è un grande traguardo che nasce dal basso, è il risultato dei 30 nostri candidati, di tanti militanti e di tante persone che ci hanno sostenuto in questi anni ed in campagna elettorale. Non so che ruolo rivestiremo nella nuova maggioranza regionale ma saremo come negli anni precedenti al lavoro a fianco del presidente Francesco Acquaroli con un peso elettorale ben più importante, fornitoci da 15.000 marchigiani. Ringrazio tra l’altro lo stesso Acquaroli perché è stato il vero motore silenzioso di questa vittoria, ottenuta contro il fracasso e le promesse di Ricci. La gente infatti ha preferito il nostro lavoro e la nostra serietà a discapito di chi in questi mesi, ha solo saputo urlare, promettere e lanciare accuse gratuite. Civici Marche si è ben radicato in tanti territori, dove ha raggiunto percentuali a due cifre. Questo risultato ci fa ben sperare anche per l’ulteriore radicamento del ‘movimento del Picchio’ nei nostri territori".

Amedeo Pisciolini