"Il nostro sindaco? Non sarà mister incompiuta"

Il sindaco candidato ideale? Di nomi ancora le forze di centrodestra – Fd’I, Lega, FI, Prima c’è Pesaro – non ne fanno, ma l’identikit è chiaro "Non sarà Mister incompiuta" dicono più o meno tutti e nessuno esclude che alla fine della giostra potrebbe essere una sindaca. "Perché no? Non abbiamo preclusioni. Del resto è stato il centrodestra ad aver candidato per la prima volta nella storia cittadina, una donna" ricordano Daniele Malandrino e Serena Boresta di Fratelli d’Italia, forti del primato di partito che ha la prima presidente del consiglio donna nella storia della Repubblica.

Ma fare la proposta giusta alla città non è certo questione di genere. "Intanto sarà un sindaco presente – ha osservato Giulia Marchionni nell’ambito della conferenza stampa di ieri, indetta dai gruppi consiliari di centrodestra, per fare il punto in vista delle prossime amministrative -. Non dovrà essere come il nostro attuale sindaco che è più facile incontrarlo in via Condotti a Roma, fatto realmente accaduto, piuttosto che a Pesaro". Michele Redaelli completa il quadro: "Siamo contrari ad un modello autoreferenziale che vede un uomo solo al comando. Per noi è fondamentale la squadra che sia ampia, in grado di instaurare un dialogo vero con la comunità. Il nostro sarà il sindaco di tutti, a differenza di quanto accade oggi per cui solo chi è allineato può sperare di non essere emarginato socialmente. In questi quattro anni e mezzo siamo cresciuti. In tanti hanno capito il nostro filo diretto con il governo regionale e quello nazionale: siamo riferimento di tanti cittadini, di tante associazioni, al fianco dei lavoratori, di chi produce e di chi opera nel terzo settore. Oggi è l’occasione per ribadire con forza quest’attività di ascolto che continuerà al servizio dei cittadini". "Partiamo dalla gente per costruire un’alternativa sana che faccia sinergia con il civismo vero, non quello camuffato – è la stoccata di Marchionni - a cui abbiamo assistito di recente con l’ultimo rimpasto: la nuova giunta è costruita più sulle esigenze del Partito democratico, con le varie anime e quindi sulle ambizioni del sindaco, piuttosto che sul reale bisogno della città di avere risposte". Vanno sul concreto gli interventi di Dario Andreolli (Lega), Malandrino (Fd’I), Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro) e di Gianmarco Cecconi, già sindaco di Petriano, tra i veterani del centrodestra provinciale. "Sarà un sindaco con la voglia di fare meno propaganda e più manutenzioni – osserva Andreolli -.Dalla volontà di costruire e non di annunciare per riempire di post i social. Sarà attento alle priorità dei pesaresi: per intenderci sarà uno che non spenderà 130mila euro per progettare qualcosa di faraonico come la Rambla. Noi abbiamo fortemente contestato questa spesa anche a fronte del fatto che a bilancio non ci sono soldi per realizzarla. Per noi non sono soldi spesi bene perché non rappresentano una priorità".

Malandrino cede al sarcasmo sull’ annuncite: "Non sono partite opere lanciate da tempo come il San Benedetto, il palazzetto, il San Domenico – osserva – e andiamo verso l’anno da capitale della cultura impreparati. Non solo saremo senza Teatro Rossini, ma ad oggi siamo senza certezze riguardo al suo ripristino. Speriamo soltanto di non ripetere il calvario sperimentato con il vecchio palazzetto : non è ancora concluso ed è costato quasi il doppio rispetto al preventivato".

Solidea Vitali Rosati