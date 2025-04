"Il nostro territorio, il tuo viaggio". Gabicce: ecco il motto per i turisti

"Il nostro territorio, il tuo viaggio": invita alla scoperta dei luoghi il claim sul quale il comune di Gabicce Mare punta per promuovere nel 2025 la cittadina adagiata tra mare e collina, primo comune marchigiano aldilà del Tavollo. Presentato ieri al Mississippi dalla sindaca Marila Girolomoni, dal vicesindaco e assessore al turismo Matteo Sanchioni, e dai grafici che hanno sviluppato il progetto Laura D’Amico e ‘Studio Quantique’ di Urbino, la promozione del territorio sarà affidata a due strumenti: una guida e al nuovo portale gabiccemaremonte.com, realizzato grazie al finanziamento del bando della Regione Marche per i servizi digitali integrati. Il brand Gabicce Maremonte affonda le sue radici nel 2020, e negli anni ha rappresentato il punto di riferimento per la comunicazione esterna, un motivo conduttore che, con simboli ogni anno diversi e riadattati ai vari temi, ha costruito una narrazione del territorio che ogni anno è stata presentata in forma rinnovata.

Per il 2025, la guida viene intesa come uno strumento che accompagna in un viaggio, con l’obiettivo di condurre i visitatori alla scoperta delle eccellenze naturali, culturali e di intrattenimento del territorio. Amplierà la funzione promozionale della guida il portale che si presenta con un’interfaccia moderna, intuitiva e accessibile. Il portale si propone infatti come uno spazio per approfondire la conoscenza di Gabicce Mare, del suo territorio e della sua vita turistica, e si inserisce nell’ambito di un ampio programma di valorizzazione promosso dal Comune, con l’obiettivo di realizzare una finestra digitale sulla cittadina e uno strumento di connessione costante con il visitatore.

"Il portale non è utile soltanto per trasmettere informazioni, ma anche per creare un dialogo continuo con il pubblico e per offrire ai vari stakeholder la possibilità di raccontarsi – sostiene la sindaca Marila Girolomoni – . Determinante è stato il contributo dei vari cittadini ed operatori coinvolti. Oggi un sito web è il primo punto di contatto con cui un visitatore interagisce per conoscere una città, la sua offerta turistica e culturale, il suo paesaggio e tutto quel patrimonio che esso contiene e noi siamo convinti che Gabicce Mare possa rappresentare un’offerta di grande qualità che merita di essere raccontata in ogni suo aspetto".

I contenuti inseriti nel nuovo portale andranno automaticamente ad interagire con il Digital Hub Marche (Dhm), il centro digitale di raccolta di tutte le informazioni di promozione turistica della regione Marche, a sua volta collegato con il ministero per il Turismo e il portale Italia.it.

